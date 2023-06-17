新北幼兒園餵藥案延燒 黃健豪要中央說清楚：檢驗標準是什麼？
新北幼兒園的餵藥案持續延燒，新北市政府宣布全國六歲以下兒童免費檢驗巴比妥，國民黨台中市議員黃健豪今（17）日表示，看了幾天的資訊，最令家長擔心的事發生了，不知道專業角度的「檢驗標準」在哪裡？副總統是醫生、行政院長是醫生、一堆政治人物是醫學背景，怎麼就沒有一個人能夠好好的對國人說，這些東西在人體到底是要「零檢出」，還是可能有微量，驗出多少量是超標？
記者余祥／台北報導
黃健豪說，家長不知道專業的檢驗標準在哪裡？不管是民進黨立委賴品妤稱微量安眠藥、賴清德發言人戴瑋姍發文稱的藥「藥物濃度檢測結果達64（-）」，或是衛福部說驗出有一位幼童身上驗出20ng/ml或29ng/ml的三級毒品BZD，又或是有醫院說要達到某個數值後才是陽性、有兒科醫師說不可能有這些藥物讓小朋友吃到，上述種種，都沒有解答民眾的疑問。
黃健豪問，到底驗出多少數值是誤差？到底驗出多少數值表示過量？到底這些管制藥物哪裡流出及取得？這些事情，主管機關衛福部、各大醫學中心、各衛生局局長，應該都有標準答案吧。
黃健豪表示，副總統是醫生、行政院長是醫生、一堆政治人物是醫學背景，那怎麼就沒有一個人能夠好好的國人說，這些東西在人體到底是要「零檢出」，還是可能有微量，驗出多少量是超標？
黃健豪說，超標，那該法辦的就快點抓起來；沒超標，那就快點說明清楚，讓廣大的家長放心。