馮容潔同居《生活》甜蜜撒糖 黃柏峰見蝴蝶結喊：拆禮物
TVBS、LINE TV《機智職場生活》記者會今（17）日舉行，「川咪CP」馮容潔、黃柏峰從交往9年的情侶步入同居生活，被鍾岳軒爆料編劇寫了很多「成人遊戲」撒糖，黃柏峰有一場戲裸上身，馮容潔的服裝剛好胸口有蝴蝶結，她主動加戲：「我跟柏峰說可以一邊講台詞，一邊把蝴蝶結拉開，把情侶間的小情趣加進去，拆禮物的概念。」
記者羅凌筠/台北報導
王新凱被拍到騎機車載《機智校園生活》的周曉涵，爆出相差13歲「師生戀」，他解釋當天是因為周曉涵被粉絲包圍，他才去把周曉涵載走，送到劇組聚餐的地點，周曉涵在機車上只有搭肩膀，沒有更多肢體接觸，被問到和周曉涵毫無情愫嗎？他說「完全沒有」。
王新凱本身不排斥姊弟戀，可以接受上下相差5歲的範圍內，那差13歲的周曉涵出局嗎？他趕緊打圓場：「還是要看個性。」不過因為烏龍緋聞，王新凱的社群網站申請藍勾勾，火速在3小時內通過，周曉涵還跟王新凱說「恭喜」。
逸祥是昔日《全民最大黨》班底，被問到聽說過許傑輝的性騷擾投訴嗎？他說沒有，「那時候在《大黨》跟輝哥合作過，他對我很親切，很會教我表演，發生這個事情我滿震驚的，心情很沉重。」而王偉忠證實許傑輝是因性騷擾投訴請辭，與傳言中許傑輝被邰智源排擠的說法不符，對此，逸祥表示對於誰被排擠不清楚：「那時候我是小咖，也不是主要角色。」
《機智職場生活》6月19日起LINE TV 每周一、周三晚間8點，TVBS劇在一起YouTube頻道每周二、周四晚間9點半播出，TVBS 42頻道每周六晚間10點播出。