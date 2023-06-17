我是廣告 請繼續往下閱讀
抗藥性細菌的問題就像是隱形風暴，在疫情後抗藥菌的比例持續上升，尤其在區域醫院中特別明顯，但別以為抗藥菌的問題與你我沒關係。事實上，在目前醫院裡部分的抗藥菌，例如 CRAB、CRE 等，多種抗生素的抗藥性幾乎達 100 %，未來真的會面臨無藥可醫。
邱政洵就分享近期在臨床上遇到的個案，一名 51 歲的婦人先前確診 COVID-19 連續高燒四日，身體疼痛、咳嗽住院，結果兩天出現呼吸窘迫，又來發現個案同時感染了克雷伯氏肺炎桿菌，在使用抗生素雖有改善，第二波病情又再感染了革蘭氏陰性菌，一度出現敗血症、腎功能低下，更換抗生素治療住院長達一個月才順利出院。
抗藥細菌常見兩大來源
抗藥菌早在社區或生活周遭影響著我們，台灣感染症醫學會理事長王復德分析常見抗藥菌的來源，他說：「一個是患者身體自己帶有，當抵抗力不好時就會作亂， 許多得到抗藥性細菌感染的人比較多的都是免疫力不好的患者。另外，一大來就是環境中，當感染管制沒做好，抗藥性細菌可能就會藉由不同的媒介互相傳播。」
早在 2004 年美國傳染病學會有發現抗藥菌的問題，當時列出六大危害的「逃脫菌」：
- 屎腸球菌
- 金黃色葡萄球菌
- 肺炎克雷伯氏桿菌
- 鮑氏不動桿菌
- 綠膿桿菌
- 腸內菌屬
抗藥菌影響癌症患者治療及用藥
抗藥箘的問題影響極大，像是對癌症病友們就是可能被波及的一方，台灣感染管制學會理事長陳宜君指出：「估計五分之一的癌症患者在治療過程中使用抗生素，抗藥性危機連帶也會影響癌症的選擇，癌友也可能因為一個感染讓之前癌症治療功虧一簣 。」
英國一項針對腫瘤科的醫師調查顯示，近三成的醫師認為 5 年內，癌症治療選擇就可能因為抗藥性問題而受限，顯示這樣的問題不單單只有感染科醫師該注意。
儲備抗要升速新藥、合理健保對抗抗藥菌
加上當出現急性感染時，患者的病程進展速度可能很快，有時候患者躺在病床上，醫師也明知有對症的藥物，卻因為藥證審核、健保給付速度而無法使用。
面對種種抗藥菌困境，陳宜君強調：「感染症治療重視因人而異、對症下藥、因時制宣，即使對抗同一種細菌，也並非所有人都適用同一種抗生素。」門診中常遇到病人同時懷孕、患有肝腎疾病或過敏，使用既有藥物出現明顯的副作用，家屬上網搜尋發現國外有更好的新藥，詢問醫師卻獲得「國內沒有引進」的無奈回覆。
現有的抗生素捉襟見肘，期盼政府相關單位多加重視，加速抗生素新藥引進且以合理價格納健保，讓感染專科醫師有更多種類的抗生素選項，可針對病人個別情況予以對應的治療。
諮詢專家：台灣感染症醫學會理事長王復德
諮詢專家：台灣感染管制學會理事長陳宜君
文、王芊淩／圖、黃懷賢
延伸閱讀：
隱形疫情風暴「抗藥性細菌」來襲！感染醫師：回到沒有抗生素年代
疫後讓「抗藥性細菌」比例增加？常見使用抗生素三大迷思
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 抗藥性細菌在2050年恐奪命千萬人命！專家示警六大「逃脫菌」