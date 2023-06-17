不只補班不火大！光陽Ionex夏日迎冰　賞車送冰淇淋陪你暢涼一夏

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為了幫大家夏日降溫，從即日起到7/12，民眾只要到光陽Ionex 門市，並且穿著你最自信的防曬穿搭來賞車，完成首次試乘及拍照打卡，並且Tag官方FB或官方Instagram 「#ionex賞車吃冰淇淋」，就能獲得限量的哈根達斯迷你杯一個，用冰淇淋來讓頑劣的高溫，跟補班的壞心情退散。
不只這樣，當日完成首次試乘（試乘車款限Ionex 3.0 車款），並且完成購車的民眾，還能享有「夏日好禮」抽獎機會，頭獎將會獲得市價5990元的第三代Air Pods（共2名），以及市價也是近6千的Flip 6便攜型防水藍牙喇叭（共 5 名），還有50名的Ionex 品牌機能外套。這次「夏日好禮」也將於7月中抽出得獎者，並同步公告於網站上。
另外，光陽也大放送，加碼七月底前購車，就可以抽市價255萬起的BMW i4 eDrive40 純電轎跑一台，祭出各種夏日好禮，就是希望可以在萬物齊漲的狀況下，讓民眾購車CP值更高。而光陽全方位佈局的Ionex 3.0，包含Kymco i-One、S6、S7 與S7R等，民眾有換車與購車需求的，不妨可以好好把握這回夏日迎冰，與多重抽獎活動，感受抗暑的賞車體驗又能替自己省荷包。