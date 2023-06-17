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端午出國原門號漫遊最方便！3大電信國內外如何申請一次看

▲國人掀起報復性出國旅遊潮，帶動國際漫遊上網需求大增，遠傳表示，每逢３天以上連假，漫遊申辦量就會飆增２倍，其中又以原門號漫遊最受歡迎。整理三大電信國內外手機申請漫遊方式，讓你一次收！(圖／記者葉政勳攝)
▲國人掀起報復性出國旅遊潮，帶動國際漫遊上網需求大增，遠傳表示，每逢３天以上連假，漫遊申辦量就會飆增２倍，其中又以原門號漫遊最受歡迎。整理三大電信國內外手機申請漫遊方式，讓你一次收！(圖／記者葉政勳攝)

記者周淑萍/綜合報導

國人掀起報復性出國旅遊潮，帶動國際漫遊上網需求大增，遠傳表示，今年每逢３天以上連假，漫遊申辦量就會飆增２倍；其中「日本」高居國人連假最喜愛旅遊國家，漫遊申辦量居冠，其次為韓國及泰國。而台灣大內部數據統計，今年4月申辦漫遊人數月增近一成，透過台灣大客服App申辦漫遊人數，月增近20%，顯示疫情趨緩，出國人數逐月遞增。漫遊近年民眾又以「原門號」漫遊最受歡迎，不需買網卡設定或是租機網路分享器。整理三大電信國內和國外申請漫遊方式，以及熱門旅遊景點的資費方案。

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📍中華電信

國內申請：手機直撥800、中華電信App
國外申請：手機免費撥「*135#」、簡訊發送「358」

資費方案：

  • 全球通：國人跨國出差及長期旅遊需求大增，即日起新推出「全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，一次申請可跨國使用，日租型一天最高298元、定量型30天10GB優惠價988元，平均一天只要33元起。
  • 日本、韓國超值型：日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元，平均1天只要49元起。
  • 泰國和越南：提供平均1天只要10元起的輕量型漫遊方案；同步推出東南亞海量型方案，包含新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨共7國，30天20GB上網量優惠價688元。
▲星宇航空機艙內都有Wi-Fi可使用，但經濟艙限制為10M。(圖／記者葉政勳攝)
▲到國外旅遊，近期民眾大多選擇使用「原門號」漫遊，減少換Sim卡的麻煩。(圖／記者葉政勳攝)
📍台灣大哥大

國內申辦：手機直撥188、手機簡訊發送「823」、台灣大客服App
國外申請：手機簡訊發送「823」、台灣大客服App

資費方案：美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國旅遊，申辦最少8日、最多30日，每日只要179元。到日本、韓國或東南亞國家旅遊，申辦最少4日、最多30日，每日199元。台灣大觀察到Apple Watch漫遊服務申辦人數，4月較3月成長42%。使用Apple Watch Series 5以上錶款之GPS+行動網路版，申辦台灣大One Number服務，再透過網路門市或台灣大客服App等管道申辦漫遊上網計日型方案後，即可在世界各地，隨時隨地用手錶上網。6月30日前申辦One Number享月租149元優惠及首次免開通費優惠。


📍遠傳

國內申辦：手機直撥888、遠傳心生活APP

國外申請：遠傳心生活APP

資費方案：

針對日、韓、新、泰、菲、印尼等，遠傳推出漫遊上網吃到飽方案，韓國上網吃到飽每日僅99元、日本每日199元；也有固定流量定量包選擇，最低每天只要20元起。因應暑期短期留遊學需求旺，遠傳也新推出美國定量包，30天30GB只要999元；紐澳定量包，7天2GB每天50元不到。即日起至6月30日前，只要透過遠傳官網、心生活APP申請漫遊方案，可抽限量100份100元全家超商禮券。

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