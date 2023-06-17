中國將建設「兩岸融合發展示範區」！陸委會：徒勞無功
海峽論壇大會今（17）日開幕，大陸全國政協主席王滬寧出席致詞時宣布，福建將建設「兩岸融合發展示範區」，作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現。對此，大陸委員會回應指出，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治、統戰主張，我們認為毫無意義也是徒勞無功。
Newtalk新聞
王滬寧宣佈，中共中央、國務院今日制定 《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，他說，福建作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現，「台胞台企的獲得感、幸福感、認同感會更強」。他說，兩岸同胞要堅定支持融合發展、共同繁榮，「堅決反對以外謀獨、對抗衝突的邪路」。
陸委會表示，如果陸方是真心希望促進兩岸間的交流合作，贏得台灣民眾的好感，應該多思考真正有助於兩岸人民互動交流的良善舉措，與其每年都耗費大量地方人力經費舉辦徒具形式、台灣民眾也並不感興趣的統戰活動，不如拿出真正的善意，停止日復一日對台的軍事威嚇，並儘早解除對兩岸交流的政治障礙與限制，全面開放陸生來台就學、陸客來台觀光，讓中國民眾能夠體會台灣社會民主自由多元的生活方式，如此一來，才有助於增進彼此瞭解及兩岸間的良性互動。
查看原文
延伸閱讀：
和張泰山一起贈書《HOME RUN》 賴清德期勉小球員們勇敢接受挑戰
新北餵藥案是政治操作？賴清德競辦：國民黨不要做賊喊抓賊