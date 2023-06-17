新北給全台幼兒檢驗錢哪來？ 侯辦嗆中央：小小檢驗費都不願意出
在新北幼兒園餵藥風波延燒當下，新北市政府今（17日）宣布全台6歲以下孩童都能到新北市專責醫院免費篩檢，被民進黨新北市議員質疑「經費從何而來？」侯友宜競選工作室發言人、新北市議員江怡臻傍晚則回應，民進黨號稱每年1000億實現0到6歲「國家一起養」，卻連小小的檢驗費都不願意出，還要讓地方政府自費，以往的中央地方共同努力攏是假，這次不僅遲到，而是根本不到。
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就新北市府宣布，即日起全國6歲以下幼童均可至新北市8家專責醫院免費採檢。民進黨新北市議員卓冠廷質疑，光是新北市0到6歲幼兒有19萬4200人，估計血液檢測普篩要花7768萬元，更何況全台幼童，如此龐大的經費，新北市政府並沒有送新北市議會審查、未與主計處討論，公文究竟由誰決行？
侯辦主張，新北市的做法目的是讓全台的家長來安心，如果最後檢調的調查結果真的是系統性問題的話，他們也希望中央可以一起來做。小朋友安全無關政治，大家都應該好好的來正視。
江怡臻傍晚更反問，幼兒園疑似餵藥案引發全國家長人心惶惶，司法調查屆滿一個月仍真相不明，現在新北願意安撫所有家長恐懼心理，民進黨為什麼要擋？
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