台灣粉絲貼近「最強人造人」深田詠美、桃園怜奈！臉漲紅不敢亂動

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28歲的桃園怜奈於2015年拍AV亮相，當年她僅是大學生，只打算出演3部作品後引退，豈料該三部片反應熱烈，加上好身材太有記憶點，桃園怜奈被網友肉搜起底，更被大學同學騷擾；直到她畢業後，心想不會再被發現，就到知名企業公司上班，但一眼就被上司與同事認出，老闆更不斷透過公司內部信件邀約喝酒，桃園怜奈受不了職場性騷擾，但上GOOGLE搜尋自己的名字發現自己名氣很高，於是在2020年決定復出拍成人片。
深田詠美去年11月才來台出席活動，相隔7個月再訪台，她中文實力不減，一出場就用中文問候全場粉絲，「大家好，我是深田詠美。」數次來台參與粉絲見面會的桃園怜奈，也表示：「大家好，我是桃園怜奈！」更用中文表示「我愛你」告白全場粉絲。
深田詠美透露對台灣的回憶，就是夜市跟九份，但每次來台都只有白天的機會去九份，許願這次訪台可以逛逛夜晚的九份，坦言曾看過夜晚美麗的九份燈籠照片，所以很想親自欣賞晚間的九份美景；也提到昨天抵台後，有去夜市吃麻辣臭豆腐，「我以前都吃炸臭豆腐，第一次吃到水煮的，吃完後深深著迷，意外覺得好好吃」。
桃園怜奈則表示，對台灣人的印象就是「熱情」，透露每次來台走在路上，婆婆媽媽看到她都會直呼「好可愛」，自己聽了非常開心。她也說很喜歡台式珍珠奶茶，喝到愛不釋手。
晚間的互動見面會上，僅有40位VIP粉絲能參與，除了可以與深田詠美、桃園怜奈對話，還可以拿到簽名、近距離合照，許多男性粉絲害羞到不敢說話、臉部嚴重漲紅，拍照時更呈現僵硬狀態，好在深田詠美、桃園怜奈經驗豐富，引導粉絲放輕鬆、擺姿勢合照，溫暖又貼心，相當寵粉。