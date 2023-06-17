三發攜手SGS為建築安全把關　打造安心藝文建築

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「三發橋」新成屋大樓案是三發位於大橋重劃區的第六個推案，三發地產總經理黃坤泰表示，三發地產對於大橋重劃區的承諾，是長期深耕並恆久投入，希望藉由提供多元化的公共活動，吸引更多人潮進入這個區域，讓商圈活躍度與日俱增。
三發地產副總經理黃麗貞指出，「三發橋」具備直接面對大橋國中第一排的優勢，基地面積約700多坪，總營建面積約3500坪，打造地上15樓、地下2樓建築，規劃56戶住家、2戶店面，2-4房產品，每坪開價48-50萬元，預計7月公開。
除了社區全戶具有「建築生產履歷」以及在「公設驗收」上提供專業檢驗，為了讓整體設計更加完整，在建築、景觀以及公設規劃上，邀請Q-LAB團隊來進行統籌設計，確保整體設計的統一性和協調性，以自然系景觀門廳、現代閱覽室、活力健身房、專業練琴室，創造優質的居住空間體驗。
黃麗貞說，環境友善從住宅單元出發，所有空間皆具有對外開窗，達到自然採光通風，建物露梁設計形成自然遮陽，地下室增設天井改善通風及採光。在建材選用上具備高品質、好維護、有美感三大重點，包含衛浴設備選用採用超過200年製程經驗的Duravit、Panasonic廚具、YKK AP YRB-A系列鋁窗、日本最高環保認證的菊水塗料等。希望透過這些優秀的設備，為每一位住在「三發橋」的居住者，創造出美好的居住體驗。
三發地產以其「建築人、藝術魂」的精神，致力於結合藝術與公益，旗下三發教育基金會更是投入各種公益活動，藉由「行動書車」為兒童教育奉獻愛心，於週末假日期間，在高雄、臺南以免費報名的方式，為在地民眾提供說故事活動。