解救失業率？中國公布「每週工作1小時」算就業　網嘲：面子工程

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付凌暉同時透露中國失業率的統計方式，表示將16歲及以上的人口分成就業、失業和非勞動力三種類別。但在談到「就業」的定義時，付凌暉指出，按照國際勞工組織的標準，就業人口是指在調查參考期內，通常為一周，「為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人，這些人都屬於就業」。
微訊號「財經十一人」刊登北京改革和發展研究會研究員王明遠的文章，其中指出，中國把「就業」的標準定得太低了，相形之下，美國為15個小時，法國為20個小時。
根據《自由亞洲電台》報導，多年來關注中國勞工權益問題的人權活動人士向莉表示，在看中國官方的統計數據時，人們需要注意「中國的統計數據一直是中共做宣傳的工具，有兩套系統。第一套是對內部的，相對真實，像反右、文革死了多少人。但他們對外有另外一套統計數據，是給老百姓看的面子工程，讓大家覺得中國的數據還可以。」
付凌暉公布標準後，隨即成為輿論熱議話題。微博熱搜話題「一週工作1小時及以上屬於就業」已經超過5600萬閱讀次數。有網友諷刺，「拯救失業率還得靠統計部門」、「這樣算，那之後是不是就沒有失業者了」，還有網友大酸「一周工作一小時，這個辦法好，失業率一下就降下來啦」。
由於付凌暉公布數據時提到，有600萬人目前還在尋找工作，讓不少網友表示，「這600萬青年人一星期連一小時都沒工作過？純躺平？」、「我好奇的是，按這個標準，居然還有失業…太不可思議了」。
一名有超過十年打工經歷的尚先生表示，這種將每週工作一小時就算成沒有失業的統計方法，與普通打工者們心中對「失業」的定義完全不同，違反了打工者們的嘗試，也脫離老百姓生活。尚先生直言，如果一個人每周只工作一個小時，肯定要算失業啊，「一星期工作一個小時夠幹嘛？我感覺有點扯淡。」