洗衣袋一堆人用錯！內行人揭「2地雷用法」：洗完汗臭帶回30%

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紡織從業人員「扛布者」表示，會放洗衣袋的衣物大部分是因為要防止在洗衣過程當中會出現的摩擦、拉扯造成布料或者衣服的損壞，但老實說，一般機能衣或者襯衫短褲類實在不用擔心這個問題，理論值來說化纖強度是頂得住的。.
扛布者說「長纖性質的化纖類材質本身強度就不會太弱，即便材質內有彈性纖維，只要布料本身的組織也不要太稀疏，基本上都不用太過擔心，因此化纖混紡的衣物本身也沒再放洗衣袋，而另一個沒有洗衣袋的好處則是可以洗淨髒汙，洗淨的比較徹底，這對一個超會流汗的人來說，相當重要！
什麼衣物需要放洗衣袋？1情況不如換衣物品牌
扛布者提到，如果是純棉類或者短纖類（成分標內有羊毛、短纖類的聚酯纖維、Rayon等等）就會建議用洗衣袋了，因為他們在摩擦後多少會產生掉毛、起毛球（棉T常見狀況）的問題，又或者領口部分是用原布包邊做的，沒有洗衣袋的話的確有可能會鬆得比較快，目前有不少台灣品牌都有花心思在這點上，這很加分。
不過扛布者也坦言「但如果遇到便宜、不好的加工，定型、車縫沒有做好，強力洗滌的確會有可能產生變形、損壞的問題，甚至印花的圖案馬上就掉了。真是這樣的加工類的衣服，即便是裝洗衣袋也頂多延長一點點的生命而已。這種不建議換洗法，而是直接換品牌」。
洗衣袋你真的會用嗎？地雷2大用法「洗不乾淨又傷洗衣機」！
扛布者提到「如果真的要使用洗衣袋，那麼一定要記得不要裝太滿！三分之一滿是理想值，裝太滿容易洗不乾淨。畢竟洗衣過程當中攪動還是很重要的，你不讓他攪動，洗衣精也吃不進去，有當過兵的就想當年新訓用洗衣袋送洗的回憶就好，100%的汗臭過去，30%以上的汗臭會跟著回來」。
「洗衣袋不要太大」！扛布者提到，有那種超大洗衣袋沒錯，但單件洗衣袋還是不宜太大，對機器本身會很傷，離心力會讓洗衣袋本身像是鏈球那樣不斷敲擊滾筒，久而久之機台會受傷。