Google相簿封存檔案7/19停用 一鍵輕鬆備份！4管道查找回憶
Google相簿用戶請注意！Google昨（17）發布重要通知，Google相簿的「封存檔案」功能將在7月19日停用，提醒用戶應在時限前使用「Google匯出」照片，以免檔案消失。不過，之後仍可透過Blogger、Google帳戶、Google相簿、Hangouts等4管道來查看並管理相簿內容。
記者徐銘穗/綜合報導
Google在用戶通知信中表示，將在7月19日起，刪除僅能透過相簿封存檔案使用的部分內容，包含「小型相片縮圖、相簿留言或按過的喜歡等少數情況」、「相簿封存檔案的部分 Google Hangouts資料」，以及「在 2018年前於 Gmail主題挑選器上傳的背景圖片」。
如要需要存取這些資料，可使用「Google 匯出」建立資料副本。7月19日封存功能停用後，仍可透過Blogger、Google帳戶、Google相簿、Hangouts等4管道來查看並管理相簿內容。
同時，因Picasa系統已於2016年停止服務，當時若有將檔案轉移至Google相簿封存備份的用戶，也得特別留意，要在7月19日前備份檔案。
此外，蘋果用戶也得特別留意，雲端存檔「我的照片串流」服務也將在7月26日走入歷史，在關閉後，將不保留任何照片，但若用戶存有照片原始檔的裝置還在，就不會在此服務關閉過程中遺失任何照片。
📌Google封存檔案一鍵備份：
👉前往「Google匯出」網頁，點選「下一步」後，選取匯出方式，即可完成備份作業。
👉Google匯出網頁：https://takeout.google.com/takeout/custom/album_archive