曾雅蘭曬性感比基尼被酸「當媽穿這樣」！自信反擊：有什麼不可以
曾雅蘭與侯昌明這對演藝圈恩愛夫妻檔，趁著女兒即將赴美讀書前夕，一家人到泰國旅遊度假，47歲的曾雅蘭難得大解放，在海邊大秀性感比基尼，和兒子合影被誇根本是姊弟，沒想到竟有網友酸「做媽媽還在兒子面前穿這樣」、「難看啦」，她昨（17）日勇敢曬出留言截圖反擊，強調「健康美我自己喜歡，有什麼不可以？」
記者江芷稜/綜合報導
曾雅蘭夫妻檔經營副業有成，這幾年靠著保養品、生技食品電商業賺錢，年營業額破千萬，加上生活節儉，笑擁上億元豪宅，還有破億元存款，根本不愁退休生活。不過凡事親力親為，加上照顧失智症家人壓力大，造成她憂鬱症纏身，還有子宮肌瘤、甲狀腺結節、腎結石、脹氣、自律神經失調等6大疾病，導致健康亮紅燈，讓她苦嘆「一次又一次的失望，眼淚流了又乾，乾了又流……」。
老公侯昌明慰勞她的辛苦，結婚20週年大方送上價值200萬元愛馬仕柏金包，計劃未來帶她到處旅遊散心，曾雅蘭在泰國海邊穿上紅色比基尼，洋溢青春氣息，罕露性感腹肌，好身材完全不像生過兩個小孩的媽媽，粉絲驚呼「真的是少女」、「太辣了啦！犯規犯規」、「身材也維持的太優了吧，真讓人羨慕」。
面對酸民批評，曾雅蘭忍不住回應「比基尼只有年輕人能穿？媽媽只能穿連身潛水裝？」表示以前會在意別人的一句話而心情不好，難過得睡不著，但生病過後特別懂得珍惜，現階段努力學習自信、開心、樂觀，回覆網友「你的一句話，讓我知道我的努力沒有白費，我就當你是羨慕+忌妒嚕」、「現在的我認真過每一天，把握每個當下的自己，想做就去做吧！」獲得粉絲大力支持，希望她勇於做自己最美，不需要活在別人嘴裡。