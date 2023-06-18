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拚國際觀光！高雄好玩卡首次海外販售

▲日本旅行株式會社董事秋山秀之在高雄觀光局長高閔琳的見證下與高雄捷運公司簽約。（圖／高市府觀光局提供）
▲日本旅行株式會社董事秋山秀之在高雄觀光局長高閔琳的見證下與高雄捷運公司簽約。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

力拚國際觀光，高市府觀光局攜手高雄捷運公司與日本旅行株式會社（Nippon Travel Agency, NTA）簽訂「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun Pass）」日本代售合約。高市府觀光局長高閔琳表示，今年首次將高雄好玩卡套票推到國際、在海外販售，交由全日本市占第二大的NTA公司在日獨家代理販售，日方也將在其官方網站設置高雄專區，並於全日本超過400多家門市，全力推廣高雄好玩卡及高雄城市觀光意象，鼓勵日客來高雄觀光旅遊。

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高閔琳指出，高雄觀光近期成功擄獲海內外旅客目光，今年3月銘傳大學六都市長施政百日網路好感度調查，以及5月《遠見》雜誌的縣市長施政滿意度調查，高雄市的觀光滿意度均為六都第一，同時，高雄也陸續獲得包括日本在內、許多知名海內外網紅KOL、Youtuber盛讚推薦。尤在今年4月，高雄更榮登日本最大時尚潮流生活雜誌《BRUTUS》專題報導，更引起日本民眾高度關注。

▲今年首次將高雄好玩卡套票推到國際、在海外販售。（圖／高市府觀光局提供）
▲今年首次將高雄好玩卡套票推到國際、在海外販售。（圖／高市府觀光局提供）
日本NTA董事秋山秀之於今年四月率隊拜會觀光局及高捷公司，並親身體驗高雄好玩卡產品至各大景點踩線，直呼持高雄好玩卡在高雄觀光旅遊非常方便又划算，不僅可以乘坐大眾運輸，也可以到各景點展館參觀、更可以體驗貢多拉船等各種旅遊設施，回國後便努力促成本次高雄好玩卡跨國合作案。

觀光局指出，此次合作案主打之高雄好玩卡，結合高雄MeNGo48小時交通全餐（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等）與21項熱門景點優惠及活動體驗，整合輕軌沿線及亞洲新灣區各類景點及商家優惠，如深受海內外遊客喜愛的i-Ride飛行劇院、高雄之眼的夢時代摩天輪、異國風情的貢多拉船、駁二藝術特區、金馬賓館等場館，非常適合日本自由行旅客3天2夜暢遊高雄，讓日客盡情探索高雄港都風光與人文景致的魅力。

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