拚國際觀光！高雄好玩卡首次海外販售

力拚國際觀光，高市府觀光局攜手高雄捷運公司與日本旅行株式會社（Nippon Travel Agency, NTA）簽訂「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun Pass）」日本代售合約。高市府觀光局長高閔琳表示，今年首次將高雄好玩卡套票推到國際、在海外販售，交由全日本市占第二大的NTA公司在日獨家代理販售，日方也將在其官方網站設置高雄專區，並於全日本超過400多家門市，全力推廣高雄好玩卡及高雄城市觀光意象，鼓勵日客來高雄觀光旅遊。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳指出，高雄觀光近期成功擄獲海內外旅客目光，今年3月銘傳大學六都市長施政百日網路好感度調查，以及5月《遠見》雜誌的縣市長施政滿意度調查，高雄市的觀光滿意度均為六都第一，同時，高雄也陸續獲得包括日本在內、許多知名海內外網紅KOL、Youtuber盛讚推薦。尤在今年4月，高雄更榮登日本最大時尚潮流生活雜誌《BRUTUS》專題報導，更引起日本民眾高度關注。
日本NTA董事秋山秀之於今年四月率隊拜會觀光局及高捷公司，並親身體驗高雄好玩卡產品至各大景點踩線，直呼持高雄好玩卡在高雄觀光旅遊非常方便又划算，不僅可以乘坐大眾運輸，也可以到各景點展館參觀、更可以體驗貢多拉船等各種旅遊設施，回國後便努力促成本次高雄好玩卡跨國合作案。
觀光局指出，此次合作案主打之高雄好玩卡，結合高雄MeNGo48小時交通全餐（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等）與21項熱門景點優惠及活動體驗，整合輕軌沿線及亞洲新灣區各類景點及商家優惠，如深受海內外遊客喜愛的i-Ride飛行劇院、高雄之眼的夢時代摩天輪、異國風情的貢多拉船、駁二藝術特區、金馬賓館等場館，非常適合日本自由行旅客3天2夜暢遊高雄，讓日客盡情探索高雄港都風光與人文景致的魅力。