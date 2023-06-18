南屯「端午穿木屐躦鯪鯉」復辦 260斤麻芛煮湯供品嚐
受到疫情影響，睽違3年未辦的「端午穿木屐躦鯪鯉」活動，台中市政府決定今年於22日端午節復辦。為此，承辦單位萬和宮動員數十位志工，挑揀多達260斤麻芛，當天提供民眾美味可口的消暑麻芛湯。萬和宮董事長蕭清杰表示，麻芛是台中南屯「限定」食材，煮成麻芛湯的特殊風味，歡迎大家來品嚐。
記者金武鳯/台中報導
董事長蕭清杰表示，登錄為台中市民俗類文化資產的端午節穿木屐躦鯪鯉，由於新冠肺炎疫情影響，109年由萬和宮承辦為期半天的民俗活動，未舉辦主打的「穿木屐躦鯪鯉」端午應景活動。至於110及111則全部停辦。今年，疫情紓緩，台中市府決定恢復一年一度的「南屯端午穿木屐躦鯪鯉」活動。
依據主辦的南屯區公所規劃流程，6月22日端午節當天，從上午10點至下午4點多，在萬和宮前廣場及南屯老街，除了街頭藝人表演、南屯老街文化探索之旅、請神儀式、端午立蛋體驗、舞台及文化創意表演，以及重頭戲的踩街活動，趣味競賽與摸彩活動，還可以在上午10點半及下午1點半兩個時段，品嘗萬和宮煮的麻芛湯、魚丸湯及文昌公廟供應的粽子。
為此，萬和宮向農友訂購了260斤黃麻芛，今天動員數十位誦經團及導覽志工，挑揀黃麻嫩葉及嫩芽，由於數量多，花了整天功夫才完成，方便活動當天煮成美味可口的麻芛湯。
蕭董事長偕同常務監事簡萬水，感謝志工們犧牲假期的付出，稱讚動作熟稔。看到翠綠的黃麻，還詢問：「有沒有見過數量這麼多、這麼茂盛又翠綠的麻芛?」大夥微笑回應，雙手依舊不停歇的工作。
麻芛湯是端午節前後，南屯地區「限定」的特色食材。麻芛湯的煮法，是將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可以單純品嘗麻芛湯，葷、素都很適合；如果拌飯、也有飽足感，受到許多民眾喜愛。