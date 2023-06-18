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衛福部證實汐止童質譜儀檢測陰性　依個資法規定可公布

▲衛福部醫福會今（18）日公布汐止幼童質譜儀檢測陰性。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲衛福部醫福會今（18）日公布汐止幼童質譜儀檢測陰性。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

新北私幼餵藥案延燒，1名汐止幼童日前被驗出微量管制藥品苯二氮平類（BZD）殘留，為釐清疑慮送往北榮做質譜分析，原先家長主張保護孩子個資，要求不公開結果，但衛福部醫福會執行長林慶豐今（18）日下午宣布檢驗結果為「未檢出」，並提到依據《個資法》第6條第4款，基於醫療、衛生等目的，相關個資去識別化後可公開。

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林慶豐指出，汐止某幼兒園幼童，日前委託部立台北醫院做尿液測試，在苯二氮平類（BZD）尿液檢測中低於閾值200，其實算陰性，但家長認為有疑慮、可能是管制藥物「殘留」，因此，衛福部將檢體送台北榮總實驗室，以質譜儀精確定量。

林慶豐表示，6月16日將檢體送北榮，請他們以急件處理，昨天報告就用非正式方式送到了醫院，院方希望跟家長溝通，因此，原定昨晚想向媒體報告檢驗結果，但家長堅持不公開，送檢單位才沒有在昨天第一時間回；北榮這次報告是由臨床毒物部專業醫師負責，使用全台灣最好的檢驗儀器去測試，除了質譜儀，還有用液相層析串聯的方式，檢驗報告確認「未檢出」，請家長們、社會大眾放心。

林慶豐說，其實家長至今仍不同意公開，已經陸續溝通了3次，家長主要提3點不同意，一是小孩已經透過法務部系統去剪頭髮了，二是已經進入司法程序，家長堅持司法不公開，三是涉及他小孩的個資，不想讓小孩的資料被知道，認為這是二度傷害。

但為何在家長不同意的狀況下，還能公開？林慶豐指出，原本依據《醫療法》第72條，醫療機構因業務知悉病人隱私不得無故洩漏，刑法也有相關規定，但今天請教法務部，提到《個資法》第6條第4款，「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人」，因為個資已經去識別化，就可以公開，後續仍會持續與家長溝通。

幼兒園餵藥案引起家長恐慌，衛福部責成部立台北醫院專案協助相關檢驗與衍生醫療，截至6月17日為止，有86人到部立台北醫院兒科就診，其中56例尿液篩檢結果陰性，17例檢驗中；台北醫院目前也接到110名家長諮詢電話，希望進行毛髮檢測。

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