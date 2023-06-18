買飲料最高可折20元！高雄7/1起自備環保杯享雙重優惠
自今年7月1日起，高雄市飲料店不得再提供一次用塑膠杯，環保局特於今（18）日在駁二舉辦「高雄市飲料店一次用塑膠飲料杯減塑宣示」記者會，環保局並號召12家飲料店組成「飲料店減塑大聯盟」，除原業者已提供自備環保杯至少5元優惠外，市長陳其邁更宣布高雄再加碼，於7至9月為期3個月，民眾自備環保杯於優惠日至合作飲料店消費，可再折扣5至10元優惠。
記者鄭婷襄／高雄報導
市長陳其邁表示，台灣手搖飲料文化盛行，尤其高雄炎炎夏日，手搖飲料店林立，他一天也至少要喝一杯，統計高雄連鎖飲料店1,823家及非連鎖飲料店1,044家，共計2,867家門市飲料店，全面改用非塑膠材質的飲料杯後，預估每年可削減約1億2,400萬個一次用塑膠杯，換算每年可減少約6,145公噸的碳排放，相當於高雄62座凹仔底公園的碳吸附量，減碳效益相當可觀。並希望透過活動引導，強化民眾自備環保杯習慣。
高雄市環保局特地號召知名咖啡店及飲料店業者組成「飲料店減塑大聯盟」，共有12家品牌加入，包括多那之及星巴客咖啡、良杯、麻古、迷客夏、烏弄、鮮茶道、三分春色、水巷茶弄、八曜和茶、佐私茶及抒嗜，共同推出「自備環保杯雄優惠」活動。
除原業者已提供自備環保杯至少5元優惠外，高雄再加碼提供優惠，擴大於7至9月辦理，為期3個月，民眾自備環保杯於優惠日至合作飲料店消費，可享有雙倍優惠，預估活動期間至少加碼30萬杯，總經費至少160萬元。期望透過活動引導廣知民眾，進一步養成自備環保杯的習慣，從生活轉型面向去減少碳排放。