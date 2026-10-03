但她比較難過的，是在超級搶十階段，4：7落後時，聽到中華隊網球項目總教練謝政瀛直接幫謝淑薇加油，她當下難過地向看台上的李洋求助，「他也看著我，我也看著他，然後他就給我一個安慰的眼神。」

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詹皓晴主動伸手和解 卻沒獲得回應

但今天我覺得畢竟是中華隊的比賽，所以在知道要跟她對打的時候，我就決定了，我也跟芳嫺還有身旁的人說，就是我一定會去握這個手，但就沒有握到。

詹皓晴驚爆：總教練幫謝淑薇加油

結果總教練（謝政瀛）就在我們旁邊，就在我的隔壁，結果她直接幫淑薇姐加油，我當下真的是很難過。

畢竟他今天是總教練，然後我就馬上轉過去看著李洋部長，他也看著我，我也看著他。

然後他就給我一個安慰的眼神。我覺得，其實沒關係，我一直在說，人在做天在看，我就是想辦法把我的事情做好，然後想辦法每次參加中華隊，都是努力到最後。

詹皓晴強調對手「打得比較好」 吳芳嫺冷回一句：金牌的手不好握

金牌的手不好握。

第20屆名古屋亞運女雙金牌戰，詹皓晴、謝淑薇「詹謝大戰」從場內打到場外，賽後握手環節，謝淑薇假握手、真摸帽沿舉動，完全對詹皓晴伸手大潑冷水，詹皓晴賽後表示並不在意握手被拒絕，反正她做好自己該做的事情，比賽結束後，詹皓晴主動伸手要和解，她透露，先前在美國公開賽並未伸手，本次主動伸出手，是因為大家都是為中華隊而戰，「I Do My Job！我覺得因為不管怎麼樣，代表中華隊的比賽，我覺得我們該做的都要做，我就是伸出手，還是沒有得到回應。」「我覺得沒關係啊，每個人有自己的選擇。那我的選擇就是該做的要做好。那因為上一次在美網我沒有握，那是因為前面我都得不到回應，我覺得那也沒有必要一直熱臉貼冷屁股的感覺。」詹皓晴解釋道，「詹皓晴隨後經由搭檔吳芳嫻提醒，提到更讓自己難過的事，反而是第三盤超級搶十階段，4：7落後時，一度把氣勢打上來，「」詹皓晴當下就跟李洋表達，「總教練怎麼會幫對手加油？」，「詹皓晴最後也強調，今天對手確實打得比較好，「但我覺得我們都盡力了。芳嫺真的很棒，她第一次打亞運，然後尤其在八強跨四強那一場球，大家都看到她後面表現非常優異，所以我覺得要給年輕選手、後輩多一點鼓勵。」吳芳嫺在一旁則笑說，「」，隨後最後表達，「第一次參加亞運真的很開心，然後謝謝這次學姐帶領我打亞運，讓我第一次拿牌。然後感謝所有中華隊的長官，還有在中繼站的防護員、物理治療師、營養師，各個工作人員，沒有她們就沒有今天的我們，謝謝，講得很好。」