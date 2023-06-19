PLG／當屆MVP卻被迫「退場」 楊敬敏外遇醜聞恐讓自己生涯留遺憾
PLG新北國王球星楊敬敏稍早被爆出外遇，他已發表聲明會自請離隊，修補家庭。以他個人本季展現的球技來說，絕對還擁有在場上奮戰的本錢，只是公眾人物需經更多場外檢視，如今自己20年球員生涯岌岌可危，也成為一種警示。
記者黃建霖/綜合報導
作為一支當時剛成立的新球隊，國王隊需要一名看板球星來做為球隊文化的指標人物。而有能力又一向自律的楊敬敏，在場上也沒有讓球隊失望，連兩季拿下年度MVP，今年更率隊闖進總冠軍賽。
楊敬敏此前和球隊簽的是複數年合約，當時總經理毛加恩解釋說，如果他狀態還可以，就會讓他繼續打；如果想要退役了，也可以轉教練，保留轉換跑道的彈性存在。
本季他場均14.8分3.5籃板2.6助攻，兩分球命中率43.5%，三分球命中率33.6%；總冠軍賽場均17.3分4籃板1.8助攻，兩分球命中率52.7%，三分球命中率40%。穩定的表現幫助球隊在例行賽取得聯盟第一名次，自己也完成MVP的2連霸。
本來以楊敬敏本季身手，若想繼續打，絕對能得到下一份球員合約，只不過如今因為個人場外問題，而不得不為因此負責。「阿美族戰士」若因此方式引退，也確實是讓人不勝唏噓 。