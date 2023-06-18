貢寮雞母嶺「水T藝術節」登場 展現東北角大地藝術盛景
第三屆貢寮雞母嶺「水T藝術節」，是由行政院農業委員會水土保持局臺北分局、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處聯合舉辦，今日盛大開幕，超過600件徵件水T，襯著蔚藍東海與藍天白雲，隨風飄揚在百年梯田上，美麗壯觀場面令人難忘。
記者金武鳯/綜合報導
「水T藝術節」是返鄉復育水梯田重要推手蕭學苑，於2年前策畫舉辦。貢寮雞母嶺的百年水梯田，是融合自然、農業及人文的東北角絕美地景。過去數十年廢耕難見，這幾年水梯田復育有成，加上位於「淡蘭古道」的「楊廷理古道」上，水保局臺北分局希望藉由大地藝術季，帶領遊客深度旅遊，親近自然與山林，重新認識這個兼具歷史與人文風味的百年地景。
蕭學苑表示，T與梯同音，寓意「在水梯田裡以T Shirt 說出你的故事，表達你的情感」，已舉辦2屆迴響熱烈。今年「水T藝術節」再升級，跨界合作繪本畫家，融入里山元素。里山地景內因著不同種類的樹林、草地與濕地，成為野生動物棲息地，其中有許多瀕危物種。為達到兼顧生物多樣性與資源永續利用願景，例如食蟹獴、穿山甲、山羌等里山動物，都成為插畫家筆下主角，躍上創作水T上，結合文創商品推廣，讓雞母嶺成為里山教育的大地園區，喚起民眾共同守護里山生態。
今日開幕亮點之一是首創「梯田茶席」，邀民眾在水梯田中品茗賞景，感受奉茶心意。此外，也邀請知名國樂團「藝境絲竹」現場演奏，將傳統絲竹重新詮釋。以傳統茶藝跨界國樂展演，重現首屆世界步道大會影展片《淡蘭古道》影片中手作精神。同時舉辦「貢寮山珍海味市集」，邀請貢寮在地品牌及小農加入，吸引很多民眾參觀選購。
「水T藝術節」展期至25日，歡迎各地遊客相揪旅遊，到雞母嶺水T展區觀看水T藝術作品，選購紀念T恤、胚布提袋、馬克杯等限量伴手禮，享受台灣東北角最特別的大地藝術盛宴。