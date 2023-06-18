傳角逐立法院長呼聲高 卓榮泰：未經查證也不正確、拜託別再發生
2024大選仍有7個多月時間，有媒體報導指出，雖不分區立委尚未展開布局，但有綠營人士認為，若民進黨前主席卓榮泰納入不分區，可望角逐立法院長一職，對此卓榮泰今（18）日也於臉書回應，預測他未來的可能性，「大可不必，也不應該」，一來自己所為不僅被認為充滿目的性和企圖心，二來對目前在立院第一線辛苦的院長與立委更屬不敬，相關的報導未經查證也不正確，「拜託不要再發生了！」
記者陳威叡／台北報導
對於外界傳聞，卓榮泰於臉書表示，近日幾次媒體報導在預測他未來可能，其實大可不必，也不應該。自己在2020年5月離開黨主席工作前，總統蔡英文就曾多次垂詢，雖然他決定離開公共職務，但始終非常感謝總統的溫暖與關心。
卓榮泰說，這3年多來，自己沒有中斷與年輕夥伴一起追求進步價值和創新理想，也參與一些「信賴台灣之友會」的事務工作及慈善基金會「南丁格爾獎」的甄審，頒獎並協助民間團體在教育、文化、防疫各方面與公部門的協助與合作，但也僅只如此而已。
卓榮泰表示，距離明年大選尚有200多天，民進黨正全力佈署大選組織系統，區域立委徵召尚未完成、不分區立委審薦尚未啟動，現在對於各種人事的揣測有所不當，一來自己所為不僅被認為充滿目的性和企圖心，二來對目前在立院第一線辛苦的院長與立委更屬不敬。
卓榮泰說，相關的報導未經查證，並非正確，大可不必，也不應該，「拜託不要再發生了！」最後附上葉啟田的歌曲《咱只有這條路》，認為此時適合多聽聽這首歌。