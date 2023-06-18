中職／中信兄弟11:6擊敗富邦！9連不敗排第二！悍將連13季未封王
富邦悍將今（18）日在主場出戰中信兄弟，兄弟以11:6贏球，目前持續第二名位置，不過獅隊已經點亮魔術數字M5，靠著林益全再見安打，以8:7險勝味全龍，富邦已經累計連續13個半季未封王，實在相當悲情。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟新人張仁瑋此役替補王威晨中暑出賽，生涯首安出爐，生涯首打點就是超前分打點，還利用隊友福來喜的安打回本壘得到生涯首得分，隊友江坤宇單場3安猛打賞且貢獻3打點，兄弟近期9連不敗，還有機會爭冠。
富邦悍將先發投手為本土投手李子強，兄弟2局上就有攻勢，福來喜和蘇緯達敲安後，岳東華擊出3分打點全壘打，助中信兄弟先馳得點。富邦悍將2局下靠著高國麟長打和陳真適時安打得1分，3局靠雙殺滾地球再拿1分，4局下戴培峰安打和蘇緯達失誤，一度讓富邦超前。
不過兄弟5局上，李子強連投2保送後退場，江坤宇敲安追平比數，張仁瑋又擊出超前安打，岳政華也擊出內野安打，該半局兄弟靠福來喜安打，單局拿下5分奠定勝基。
富邦9局下棒打廖乙忠，辛元旭和高國麟安打各帶1分打點，可惜仍無力反擊，兄弟先發投手德保拉6局失4分，拿下本季第7勝。