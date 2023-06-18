影音／曾被稱為「真人版流川楓」！新北國王楊敬敏宣布離開球場

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楊敬敏畢業於南山高中，輔仁大學，高中時期就是世青國手，身高190公分、體重92公斤，由於是阿美族原住民，也被稱呼為「AMIGO」，加上他在球場上要求甚嚴，被稱為「士官長」。
2003年他開啟了籃球生涯，在SBL超級籃球聯賽效力台銀，並以優異的單打技巧，過人的三分外線能力，還被稱為「真人版流川楓」，外型帥氣，而他在2007年加入台啤，還幫台啤拿下2連霸，3座總冠軍。
並在2013年開始挑戰中國CBA，加入山西汾酒猛龍、新疆廣匯飛虎、上海東方大鯊魚、北京控股，2019年他重回台灣，加入ABL所屬寶島夢想家，並成為PLG招牌球星，2021年起轉戰新北國王，連續2季拿下MVP，楊敬敏和前中華電信女籃選手劉家秀在2014年9月13日結婚，並產下兩子。
楊敬敏發文如下：
對於個人近期發生的事件，造成家庭、聯盟、球團、工會甚至是整個社會帶來難以彌補的巨大傷害，內心深表歉意，很抱歉讓大家失望了⋯
現在唯一能做的就是放棄一切，反省改過從回歸家庭開始，多花時間陪伴我所對不起的家人
即刻起，我必須跟關心我的球迷說再見了，我要離開球場、卸下球員工會理事長的職務回歸家庭⋯盼以行動得到大家的諒解，個人行為自己負責，請外界不要波及我無辜的家人
再次向家人、聯盟、球團、隊友，還有支持我的球迷致歉！
對不起，我錯了，籃球我會想念你的⋯
楊敬敏為現任籃球球員工會理事長，如今外遇事件爆發，可能也無法繼續籃球生涯。