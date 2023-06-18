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旅日首勝！中信女將吳佳晏「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后

▲「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏今日在日次巡「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，拿下旅日首勝，也是她職業生涯中的第9座冠軍，穩坐日次巡獎金榜后座。（圖／JLPGA官網）
▲「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏今日在日次巡「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，拿下旅日首勝，也是她職業生涯中的第9座冠軍，穩坐日次巡獎金榜后座。（圖／JLPGA官網）

生活中心/綜合報導

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）吳佳晏，今（18）日在日本女子職業高爾夫（JLPGA）次級巡迴賽「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」最終回合打出5博蒂，以3天低於標準桿10桿、總桿數206桿抱回后冠，這是她今（2023）年進軍日次巡後贏得的首場日次巡冠軍，也是職業生涯中的第9冠軍，穩坐日次巡獎金榜后座。

總獎金日幣2,000萬元的「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」自6月16日起為期三天，年僅19歲的吳佳晏前兩回合即表現亮眼，共飆出11博蒂，以領先1桿進入第三回合；今日一開賽吳佳晏拚勁十足，延續極佳手感一連在前兩洞抓下小鳥，整場火力全開共賺進5隻小鳥、沒有柏忌完美收尾。上（5）月連三場日次巡賽事皆獲得亞軍的吳佳晏，在這場比賽更加全力以赴爭奪后冠，賽後吳佳晏高舉獎盃、表情難掩喜悅，她表示從首輪就提醒自己平常心穩定發揮，適應比賽節奏後今日就有不錯的表現，很開心能拿下旅日首冠，也感謝中國信託銀行的支持，未來會繼續努力。一同陪伴赴日的家人是吳佳晏重要的心靈支柱，今日適逢日本父親節，無疑是吳佳晏送上最棒的父親節大禮。

中國信託長期扶植優秀女子高球好手征戰國際舞臺，今年有吳佳晏、小暮千広、林子涵、劉芃姍、殷小雯與張雅淳共6位潛力新秀加入「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS），殷小雯去（2022）年奪得兩座LPGA次巡賽Epson Tour冠軍，以Epson Tour獎金排行榜第二名提前獲得LPGA資格，今年開始以LPGA為主戰場；小暮千広在日次巡打拚、林子涵在Epson Tour奮戰，劉芃姍與張雅淳則參與女子台巡賽。除了新加入的6位選手，還有在LPGA奮戰的侯羽桑、日巡賽打拼的盧曉晴和石昱婷，程思嘉、侯羽薔、安禾佑、彭婕則主攻Epson Tour，以及台巡賽的丁子云等8人，共計14位女將陣容實力堅強。
 

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▲「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏今日在日次巡「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，拿下旅日首勝，也是她職業生涯中的第9座冠軍，穩坐日次巡獎金榜后座。（圖／JLPGA官網）
▲「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏今日在日次巡「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」封后，拿下旅日首勝，也是她職業生涯中的第9座冠軍，穩坐日次巡獎金榜后座。（圖／JLPGA官網）
中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，長期推展高球運動，自2011年起持續支持優秀有潛力的女子高爾夫選手，讓她們無後顧之憂投入比賽，在世界舞臺揮桿圓夢，並透過舉辦、贊助國際級賽事，為選手打造接軌國際的競技舞臺，同時攜手企業夥伴、球場等有心投入人士，共同提升臺灣高爾夫運動軟、硬體；中國信託亦匯集職棒中信兄弟棒球隊、職籃新北中信特攻籃球隊、職業電競戰隊中信飛牡蠣力量，支持體育紮根給予下一代機會與鼓勵，培養更多有實力的選手接軌國際，讓世界看見臺灣。

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