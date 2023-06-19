PLG／4天前才和林志傑交手！楊敬敏出軌離隊 經典對決恐將成絕響
本屆P.League+總冠軍賽由衛冕軍富邦勇士以4:2戰勝聯盟例行賽龍頭新北國王，完成三連霸。這也是外界矚目的「野獸」林志傑和「士官長」楊敬敏在生涯尾聲的一次經典交手。不過沒想到在這之後，後者卻在昨（18）日被爆出了婚外情，球員生涯恐畫下句點。
運動中心/綜合報導
林志傑和楊敬敏是黃金世代中兩名最具代表性的人物之一，過去作過對手、也當過隊友。這次的對決，兩人在場上互相對位，各自有好表現，也炒熱了總冠軍賽的話題。
在此前受訪時，林志傑當時表示，自己覺得有這樣的交手機會真的很特別，畢竟以兩人年紀不小，所以自然十分享受這樣的對決。「以前從沒想過能打到現在，我和他也非常熟悉了，一起經歷了很多事情，彼此都明白對方的能力。」
而楊敬敏那時也坦言感觸很深，畢竟球員生涯所剩無幾，彼此可能都再1、2年就要退役了，所以能和林志傑在場上一起奮鬥，那種感覺很不一樣。
楊敬敏在總冠軍賽場均17.3分4籃板1.8助攻，兩分球命中率52.7%，三分球命中率40%，若他想繼續打下去，以他的身手本無問題。但如今卻要為自己場下行為負責，個人和球團都已聲明將離隊，生涯恐畫下句點，兩人之間的對決也將成為絕響。