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水煮蛋咬一口驚見「白色蛋黃」！ 真實口感曝光　專家解答原因

▲網友咬一口水煮蛋，結果意外發現裡面蛋黃呈現「白色」，讓他感到相當新奇。（圖/爆廢公社二館）
▲網友咬一口水煮蛋，結果意外發現裡面蛋黃呈現「白色」，讓他感到相當新奇。（圖/爆廢公社二館）

記者張嘉哲/綜合報導

水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，然而你吃過水煮蛋的蛋黃呈現「白色」的嗎？近日，就有網友分享自己在吃水煮蛋的時候，咬一口卻驚見「白色蛋黃」，讓他感到相當新鮮，貼文引發熱議，不少人直呼「這真的是第一次看到！」

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一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「這輩子活了這麼久，第一次看到清一色白色蛋黃」只見貼出的照片，咬了一口的水煮蛋中間的蛋黃竟然呈現白色的狀態，讓人感到非常新奇。對於口感上有什麼差別，該網友則表示「其實吃起來就跟黃色的蛋黃差不多」。

▲網友透露白色蛋黃吃起來跟一般的蛋黃並沒有什麼差別。（圖/爆廢公社二館）
▲網友透露白色蛋黃吃起來跟一般的蛋黃並沒有什麼差別。（圖/爆廢公社二館）
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是怎樣啊....好特別喔」、「從來沒看過白色的蛋黃欸」、「感覺很值錢，被你吃掉了」、「哪裡買的啊，也想要吃吃看」；不過也有內行人表示「這個是跟雞飼料有關係喔，日本很多這種」、「日本料理一堆這種白色蛋黃的蛋，跟雞飼料有關係沒錯」、「類胡蘿蔔素含量低，給雞吃的飼料不同，決定蛋黃顏色也有不同喔！」

事實上，營養師程涵宇曾發文指出「給母雞吃什麼，蛋黃的顏色就會變成你想要的樣子，像是給母雞越多的類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素的食物，像是玉米、苜蓿、萬壽菊花和辣椒粉提取物，蛋黃的顏色會變得越橘，呈現了大家普遍較喜歡的夕陽顏色深橘色蛋黃，這也就表示類胡蘿蔔素含量較高」程涵宇也說「然而不過不論是哪種顏色的蛋黃，都是維生素A和鐵的良好營養來源」。

▲營養師程涵宇曾經比較過蛋黃顏色的深淺，表示不管蛋黃顏色深淺營養價值都一樣，只是類胡蘿蔔素較多。（圖/程涵宇營養師臉書）
▲營養師程涵宇曾經比較過蛋黃顏色的深淺，表示不管蛋黃顏色深淺營養價值都一樣，只是類胡蘿蔔素較高。（圖/程涵宇營養師臉書）

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