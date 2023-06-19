遭控摸大腿性騷擾　邱臣遠駁斥子虛烏有：捍衛名譽將提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對曾任職於賴香伶辦公室的姓女子控訴性騷擾，邱臣遠19日在立法院受訪時表示，第一，他不認識該位助理，雙方也沒有工作上關係，這件事情是子虛烏有；第二、對於影射及不實的指控，對他造成名譽妨害，後續將會作提告動作；第三、他對職場性平原則一向謹守本分，黨內也都有相關性平課程和通報機制。
邱臣遠表示，事情發生後，他馬上向賴香伶委員辦公室求證，他確實跟該位助理完全不認識，並跟賴香伶本人確認，當時是否有收到該名女子檢舉？賴香伶回覆當時沒有收到申訴，他認為，因為總統大選將近，有很多政治髒水來做攻擊，也很遺憾ME TOO延伸成為政治攻防工具。
而賴香伶則在臉書揭露控訴性騷擾的女性的姓氏與臉書全名，指出經查司法院網頁似乎該女現為社會民主黨全國委員，批評用性騷抹黃的手段對民眾黨進行政治鬥爭。賴香伶更質疑，她並未在自認受到性騷擾時提出申訴，卻在選舉期間提出，政治鬥爭動機非常明確。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110