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劉德華等10人遭求償4.3億！《掃毒2》被告抄襲《完美情人》

▲《掃毒2：天地對決》被告抄襲《完美情人》，劉德華等10人遭求償新台幣4.3億元。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《掃毒2：天地對決》被告抄襲《完美情人》，劉德華等10人遭求償新台幣4.3億元。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪/綜合報導

由邱禮濤執導的2019年警匪電影《掃毒2：天地對決》，監製劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣領銜主演。本片近日遭到成都環球博納文化傳媒公司提告「抄襲」2006年愛情片《完美情人》，向劉德華、電影出品方、3名編劇共10名被告，求償人民幣9999萬元（約新台幣4.3億元）。

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▲《掃毒2 天地對決》(圖/華映娛樂)
▲《掃毒2：天地對決》被告抄襲。（圖／華映）
綜合陸媒報導，該案件10名被告包括：劉德華與3名編劇、香港寰宇娛樂有限公司、廣東昇格傳媒股份有限公司、銀都機構有限公司、映藝娛樂有限公司、太陽娛樂文化有限公司、北京合瑞影業文化有限公司。一審階段，原告環球博納董事長展示了16條196點具體抄襲細節，認為2部電影在敘事結構、故事背景、重要情節、拍攝表現手法、服裝設計等方面存在相似之處。

▲《掃毒2 天地對決》(圖/華映娛樂)
▲《掃毒2：天地對決》被告抄襲，判決結果將擇日宣判（圖／華映）
本案目前已經到二審階段，原告環球博納提出16條、203點證據指控抄襲；被告方否認抄襲，認為《掃毒2：天地對決》為警匪片，不可能抄襲愛情片《完美情人》，在人物性格、動機、發展和結局都有巨大差異，不能單純以表面相似之處來判斷是否存在抄襲行為。

環球博納文化傳媒公司求償人民幣9999萬元（約新台幣4.3億元），據悉此次索賠金額為立案規定的最高賠償金額。環球博納董事長對外透露，審判長有詢問他是否願意調解，但他們拒絕了，本案將擇日進行宣判。

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