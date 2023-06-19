飛機降落桃園機場「鼻輪左側輪胎整顆不見」 酷航回應：技術故障
新加玻廉價航空酷航昨（18）日晚，由仁川經台北飛往新加坡的TR897航班，今（19）日降落台北桃園機場後，經發現鼻輪左側輪胎整顆不見。對此，酷航正式聲明回應「發現技術故障」，除取消原定今凌晨出發前往新加坡的航班，改由TR897D替代航班執飛，載運原航班旅客，今晚飛往新加坡；也協助其他乘客安排飯店住宿或航班退款事宜。
記者蕭涵云/台北報導
新加玻廉價航空酷航由仁川經台北飛往新加坡的TR897航班，今（19日）於台北降落時發現技術故障。據悉，該航班降落前胎壓異常，而地勤人員在降落後經查才發現，鼻輪左側輪胎整顆不見，只剩右側輪胎。已於上午將該航機拖至長榮航太檢修。
對此，酷航發布正式聲明回應，「酷航由仁川經台北飛往新加坡的TR897航班，今日(6月19日)於台北降落時發現技術故障。對本次事件所造成的困擾及不便致上誠摯的歉意」，並表示「乘客和機組人員的安全是我們的首要之務，我們也將持續為受影響的乘客提供必要的協助」。
並透露原定於今（19）日凌晨1點30分從台北出發前往新加坡的航班因此取消，「將由TR897D替代航班執飛，載運原航班旅客，也已安排於今日（6月19日）晚上8點45分從台北出發飛往新加坡」。
而「對於原定搭乘先前航班且居住在台北的乘客，已建議返回住所，也已為其他乘客安排了飯店住宿或是航班退款事宜，酷航也將會為從新加坡轉機的乘客提供必要的協助。」