買飲料最高可折20元！高雄7/1起自備環保杯享雙重優惠

餵藥案藍營甩鍋陳其邁　綠營批國民黨圍魏救趙無良護航黨

▲新北餵藥案藍營甩鍋高雄市長陳其邁，綠營批國民黨圍魏救趙無良護航黨，對此，陳其邁特別偕同衛生局長黃志中及專家學者共同說明苯巴比妥管制藥物清查情況。(圖／高市府提供)
▲新北餵藥案藍營甩鍋高雄市長陳其邁，綠營批國民黨圍魏救趙無良護航黨，對此，陳其邁特別偕同衛生局長黃志中及專家學者共同說明苯巴比妥管制藥物清查情況。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

國民黨高雄市議會黨團將新北餵藥案，侯友宜處理失當甩鍋高雄市長陳其邁，民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻今(19)日表示，新北餵藥案，侯友宜為了總統選舉，忽視了孩童安全，未能及時處理，又甩鍋中央，社會已經對國民黨及侯友宜極度不信任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江瑞鴻更認為現在國民黨高雄市議會黨團又繼續甩鍋給陳其邁，難道國民黨心中沒有任何是非，無良護航變成日常嗎？國民黨儼然已經變成「無良護航落跑黨」。

民進黨黨團幹事長林智鴻指出，對照新北市長侯友宜的拖延、隱瞞與甩鍋，市長陳其邁及市府團隊採取主動稽查違規用藥，並用藥追人積極公布結果，面對醫生不當用藥也已停業做裁處。林智鴻認為，侯友宜「侯侯做代誌」應該要專心於一事一職，腳踏兩條船，落跑選總統，讓孩童受害，最終將會兩頭空。

民進黨團書記長湯詠瑜也認為，高雄市政府主動處理，積極保護幼兒權益，讓家長跟老師都安心。反觀國民黨卻護航及甩鍋，轉移焦點、圍魏救趙，國民黨只顧選舉的司馬昭之心受到全民的譴責與唾棄。

對此，陳其邁，今天也偕同衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、義大醫療財團法人義大醫院兒童醫學部部長蔡璟忠、高雄榮民總醫院兒童醫學部邱益煊主任、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒部徐仲豪主任、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院兒科部田祐霖主任，共同說明苯巴比妥管制藥物清查情況。

高市府啟動護童專案，將主動通知近1個月內在4間診所使用該藥，或近半年內在4間診所使用該藥3次以上的未滿18歲孩童，至高醫、榮總、高長、義大(大昌)醫學中心接受免費醫療評估及看診。

同時，也市府也同步「以藥追人」，擴大清查全市2702家醫院、診所及藥局，共有145家持有苯巴比妥，其中四名醫師有不當用藥情形，16日已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。

六都首創　高雄特色攤車品牌升級最高還可領3萬元

高雄右昌公托遭爆照顧不當案　謝琍琍：啟動調查維護幼兒權益

阻斷登革熱病毒傳播鏈　高市今動員38區掃蕩登革熱病毒

高美館夏令營活動開跑！小小館員、兒童創作、生態體驗手刀報名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀