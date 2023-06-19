餵藥案藍營甩鍋陳其邁　綠營批國民黨圍魏救趙無良護航黨

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民進黨黨團幹事長林智鴻指出，對照新北市長侯友宜的拖延、隱瞞與甩鍋，市長陳其邁及市府團隊採取主動稽查違規用藥，並用藥追人積極公布結果，面對醫生不當用藥也已停業做裁處。林智鴻認為，侯友宜「侯侯做代誌」應該要專心於一事一職，腳踏兩條船，落跑選總統，讓孩童受害，最終將會兩頭空。
民進黨團書記長湯詠瑜也認為，高雄市政府主動處理，積極保護幼兒權益，讓家長跟老師都安心。反觀國民黨卻護航及甩鍋，轉移焦點、圍魏救趙，國民黨只顧選舉的司馬昭之心受到全民的譴責與唾棄。
對此，陳其邁，今天也偕同衛生局長黃志中、副局長潘炤穎、義大醫療財團法人義大醫院兒童醫學部部長蔡璟忠、高雄榮民總醫院兒童醫學部邱益煊主任、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒部徐仲豪主任、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院兒科部田祐霖主任，共同說明苯巴比妥管制藥物清查情況。
高市府啟動護童專案，將主動通知近1個月內在4間診所使用該藥，或近半年內在4間診所使用該藥3次以上的未滿18歲孩童，至高醫、榮總、高長、義大(大昌)醫學中心接受免費醫療評估及看診。
同時，也市府也同步「以藥追人」，擴大清查全市2702家醫院、診所及藥局，共有145家持有苯巴比妥，其中四名醫師有不當用藥情形，16日已裁定停業1到6個月並科以罰鍰。