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美媒：布林肯王毅會談　攸關是否與習近平會面

▲美國國務卿布林肯訪中第二天，與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲美國國務卿布林肯訪中第二天，與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談。（圖／翻攝自澎湃新聞）

中央社

（中央社台北19日電）美國國務卿布林肯今天早上與中共中央外事委辦公室主任王毅舉行會談。美國之音報導，預計兩人聚焦兩國關係的戰略層面，會談結果可能決定布林肯是否會與中國國家主席習近平見面。

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布林肯（Antony Blinken）18日展開為期兩天的訪中之行，首天會見了中國國務委員兼外交部長秦剛。

會議後美國國務院表示，兩人舉行了「坦誠、實質且具建設性」會談，布林肯邀請秦剛訪問華府，雙方同意在適當時間互訪，並強調促進美中人民交流的重要性，及就增加兩國航班達成協議。

美國之音今天的報導指出，布林肯與秦剛舉行了超過7個小時的會議，普遍認為是雙方為了阻止兩國關係進一步惡化而採取的積極步驟。

不過，美國和中國在會後發出的聲明，也顯示雙方在一些重要領域仍有深刻的分歧。

美方的聲明指出，布林肯明確表示，美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟友和夥伴合作，推進自由開放且維護以規則為基礎的國際秩序的世界願景。

中方的聲明則強調台灣議題的重要性，稱秦剛向布林肯指出「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

布林肯與秦剛還討論了地區安全、禁毒、氣候變化、全球宏觀經濟穩定、在中國被「錯誤拘留」的美國人，以及美中兩國人民之間的交流。

報導指出，布林肯今天早上會見王毅，預計兩人的會談會聚焦兩國關係的戰略層面，會談結果可能決定布林肯是否在稍後與習近平見面。

前美國國防部主管中國事務官員唐安竹（Drew Thompson）在推特發文表示，如果習近平決定會見布林肯，將是習近平向中共幹部和政府官員發出的重要指示，就是他們應該對與美國對話保持開放態度，但這不一定是向美國作出任何妥協。

唐安竹還上載了習近平2017年和2018年面帶微笑，與時任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和時任國防部長馬提斯（James Mattis）握手的照片。

目前美國國務院發表的日程，表列出布林肯今天在北京的5項行程，並不包括會見習近平。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120619

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