美媒：布林肯王毅會談　攸關是否與習近平會面

我是廣告 請繼續往下閱讀
會議後美國國務院表示，兩人舉行了「坦誠、實質且具建設性」會談，布林肯邀請秦剛訪問華府，雙方同意在適當時間互訪，並強調促進美中人民交流的重要性，及就增加兩國航班達成協議。
美國之音今天的報導指出，布林肯與秦剛舉行了超過7個小時的會議，普遍認為是雙方為了阻止兩國關係進一步惡化而採取的積極步驟。
不過，美國和中國在會後發出的聲明，也顯示雙方在一些重要領域仍有深刻的分歧。
美方的聲明指出，布林肯明確表示，美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟友和夥伴合作，推進自由開放且維護以規則為基礎的國際秩序的世界願景。
中方的聲明則強調台灣議題的重要性，稱秦剛向布林肯指出「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將不支持台獨的承諾真正落到實處。
布林肯與秦剛還討論了地區安全、禁毒、氣候變化、全球宏觀經濟穩定、在中國被「錯誤拘留」的美國人，以及美中兩國人民之間的交流。
報導指出，布林肯今天早上會見王毅，預計兩人的會談會聚焦兩國關係的戰略層面，會談結果可能決定布林肯是否在稍後與習近平見面。
前美國國防部主管中國事務官員唐安竹（Drew Thompson）在推特發文表示，如果習近平決定會見布林肯，將是習近平向中共幹部和政府官員發出的重要指示，就是他們應該對與美國對話保持開放態度，但這不一定是向美國作出任何妥協。
唐安竹還上載了習近平2017年和2018年面帶微笑，與時任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和時任國防部長馬提斯（James Mattis）握手的照片。
目前美國國務院發表的日程，表列出布林肯今天在北京的5項行程，並不包括會見習近平。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120619