被黃子佼直播點名「姓陶的煩不煩」！陶晶瑩發聲：希望他好好度過
藝人黃子佼今（19）日一早突然為性騷擾事件直播道歉，結果竟抖出演藝圈多位大咖藝人黑歷史，其中更提到「姓陶的煩不煩啊！」直指對方不斷問他有關宥勝的事情，疑似就是在指好友陶晶瑩。對此，陶晶瑩也透過經紀人回應了。
記者詹鎰睿/台北報導
黃子佼在直播中訴說，因為人生成長過程中有些陰影，才會導致他的心裡有些變態。此外，黃子佼越講越激動，直接抖出許多圈內好友、大咖藝人的黑歷史。其中還提到「一位姓陶的，一直問我宥勝的事情，妳煩不煩啊！到時候又去節目上講。」對此，陶晶瑩則透過經紀人回應：「希望他能好好度過。」
事後，黃子佼已經把直播影片通通刪除，並缺席下午的主持活動，目前人正在長庚醫院觀察治療中。稍早妻子孟耿如也現身落淚表示：「謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」
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