EXO伯賢、CHEN、XIUMIN和解SM娛樂！認了有誤會 未來一起走下去
南韓天團EXO近日爆出諸多爭議，繼Kai突然被送去當兵後，成員伯賢、CHEN、XIUMIN日前傳出要跟「SM娛樂」解約，3人提到自己被迫簽下「奴隸合約」，「SM娛樂」對此直指是「外部勢力」刻意接近旗下藝人所導致。今（19）日「SM娛樂」發表跟伯賢、CHEN、XIUMIN的共同聲明，雙方確定和解、達成共識，未來會一起走下去。
記者陳雅蘭/綜合報導
「SM娛樂」日前跟伯賢、CHEN、XIUMIN爆出合約糾紛，公司透露近日雙方積極溝通，已消除過去的誤會與分歧，圓滿達成共識，彼此都非常開心，合約也做出部分修改，伯賢、CHEN、XIUMIN日後仍會以EXO的身分活躍螢光幕前，公司會全力支持他們。
「SM娛樂」表示，私下有認真傾聽伯賢、CHEN、XIUMIN的想法與訴求，公司也直白表明立場，大家約定好彼此鞏固關係。至於日前提到的「外部勢力」介入一事，經了解後證實存在誤會，公司與EXO在此跟粉絲、其他成員表達歉意，「SM娛樂」會努力報答支持他們的粉絲，也會謹慎思考公司未來方針，以跟藝人互相合作、尊重為首要考量，努力促成更成熟的「SM 3.0」演藝計畫。