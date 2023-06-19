新冠疫情謠言再起　疾管署澄清：舊資訊張冠李戴

新冠肺炎疫情已定調流感化，亦全面解封開放，不過社群媒體上依然有有心人士散播確診超過9萬、死亡超過百人等相關虛假消息。對此，疾管署今（19）日澄清，該消息在去（2022）年5月時就已經出現，如今再次流傳，請民眾勿上當誤信。
記者黃仁杰／台北報導
疾病管制署今日表示，有關近期社群軟體、網路以「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」等聳動標題，流傳不實COVID-19病例數及死亡數等訊息，以去年5月1日至27日數據張冠李戴為今年統計，疾管署嚴正澄清，COVID-19自今年3月20日起調整病例定義，符合臨床條件及檢驗條件之併發症個案須通報法定傳染病，快篩陽性之輕症或無症狀民眾免通報。
依據統計資料顯示，今（2023）年5月1日至27日本土確診、併發症每日平均165例、每日死亡平均17例、推估輕症就醫每日平均17,602人次，均非「嚇死人的台灣本土確診紀錄！」所述之確診超過9萬、死亡超過百人。該訊息早在去年5月27日就曾散布，今年以同樣內容絲毫未改再度出現，請民眾勿上當誤信，亦請勿轉傳與散布。
疾管署重申，今年5月起指揮中心解散後，新冠肺炎等疫情相關資訊均由該署定期發布，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，相關內容以官方公布資訊為主。