夏天忙甚麼? 「芒著饗你」 2023台南國際芒果節正式開跑
時值盛夏，有「夏日紅寶石」美譽的台南愛文芒果已經上市，今(19)日台南市長黃偉哲、農糧署副分署長姚志旺、南區分署長羅正宗、台南農改場場長楊宏瑛、外貿協會台南辦事處主任周秀芬及各芒果產區的農會總幹事和區長等貴賓一同舉辦記者會宣布「2023台南國際芒果節」正式開跑。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南國際芒果節邁入第11屆，今年以「芒著饗你」為主軸，從端午連假的6月22日開始陸續分別在走馬瀨農場、玉井區公有零售市場停車場、南化里天后宮廣場、左鎮驛站、楠西區鹿田里江家古厝停車場、官田區渡拔青果市場和大內公有市場旁農會空地等台南6大重要芒果產區舉辦芒果行銷活動。除結合芒果料理DIY、採果體驗及農特產展售，更有各式芒果甜點、冰品、飲品的品嚐活動，歡迎全國民眾今夏來台南「芒著饗你」，品嚐在地鮮甜芒果的好滋味。
農業局長李建裕指出，雖然今年春雨不多，但在果農的細心呵護下，台南芒果的質與量都非常好。農業局今年也特別策劃「台南芒果快閃巡迴車」活動，自 6 月 24 日至 7 月 8 日自產地配送5車次的冷鏈物流專車，將精品芒果送到各取貨點，並洽談多家「芒果胖卡」異業結盟行銷，整個芒果季都可以看到芒果產品全台跑透透。
今日記者會現場特別邀請錦霞樓、鷲嶺食肆、臺南大飯店、台南大員皇冠假日酒店、深藍咖啡、十月甜波士頓派、順風號等台南在地知名的飯店業者和知名品牌，一同推出各式各樣的芒果料理、冰品和甜品。黃偉哲市長也特別推薦民眾下載「台南鮮GO」Line官方帳號並實際示範操作，凡跟臺南芒果有關的各式吃喝玩樂資訊，皆可用手機輕鬆查詢，還可以直接連結到中華電信的HAMI市集，將產地的優質芒果直接宅配到家。
端午假期的6月22、23日，台南市農會走馬瀨農場特別將門票調降至150元，並可憑門票優惠購買芒果鮮果及芒果冰，而展現出各產區特色的6場系列活動亦是場場精彩、不容錯過，以上相關活動詳細資訊皆可至「臺灣芒果季—台南國際芒果節」臉書官方粉絲頁或台南市政府農業局官方網站查詢。