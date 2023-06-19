他問「0204去哪裡了？」釣出神人老司機分析現代版視訊聊天App

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這位神人老司機提到像是視訊交友App Facebar，很像成人網站的素人版，蠻多女生在線溫柔陪聊、火辣鹹濕的都有，女生也外表也比較正跟年輕，很適合寂寞社畜下班後上去聊一下；還有另一個視訊交友聊天的App Facechat，他也親身分享自己是無意間發現的，在上面視訊聊天隨便選一個都聊得起來，上面認識的女生，都滿大方聊天的。除了有視訊交友為主的，神人網友也分析了以聲音交友的Wootalk，表示之前使用很容易遇到男生，女生則可能要等比較久，上次還遇到同職業的男性工程師，不小心就一起抱怨了工作。
既然是延伸0204的話題，此名老司機也提到匿名聊天的App Stalk，還說明Stalk其實算視訊交友的始祖，上面女生都很敢玩，如果喜歡重口味、火辣的互動，在Stalk應該可以玩得很開心，但此名網友便說，因為自己沒有這種癖好，所以後來比較少用這個App了。
文末這名網友還自嘲自己寫的文是不專業分享文，還提到本來要自己外出買晚餐，結果竟不小心出意外雷殘，為了多做「好事」，便開玩笑表示，自己的分析如果不小心爆文的話，要在西斯版請吃百份雞排，果然釣出不少也有經歷過0204的網友留言「0204記得以前是一分鐘20塊起跳」，以及各式視訊交友軟體的同溫層鄉民，還表示推薦的App都已經下載。只能說雖然0204走入歷史，但新的視訊交友軟體層出不窮，以不同的形式滿足民眾要求，可說成了另類的世代交替。