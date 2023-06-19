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他問「0204去哪裡了？」釣出神人老司機分析現代版視訊聊天App

▲PTT西斯版充斥許多深夜話題，一名神人老司機不藏私的分析，各大視訊交友軟體差異。（圖／shutterstock）
▲PTT西斯版充斥許多深夜話題，一名神人老司機不藏私的分析，各大視訊交友軟體差異。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

PTT上鄉民熱烈討論的西斯版，近日竟出現了「0204」色情電話回憶樓，「0204」在早期是指網路付費語音服務，每分鐘收費不斐，從10多元到幾百元都有，如今在智慧型手機與交友軟體的發展下，已經成為時代的眼淚，有網友就發文表示，想知道0204都去哪了，也釣出許多同溫層網友紛紛回應，有人表示0204「陪我度過漫長夜」，也有人提到「一張一張電話卡用光都還沒聽到東西」，還有人讚嘆「0204日本美國和歐洲都會說中文」。

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更有網友發文分享，「0204根本小時候回憶好不好，小標籤貼在牆上拿公共電話打，一下子零錢就沒了......」，而這位回憶0204的鄉民也提到，過去0204這種一對一電話，已經被視訊聊天交友取代了，只是一對一視訊交友的選擇不多，也因此他轉用成人版視訊聊天App，文章的後段也意外發現此鄉民根本神人，瞬間化身老司機，不吝分享他使用過的各種視訊交友軟體，掀起網友熱議。
 

▲神人鄉民化身老司機，不吝分享他使用過的各種視訊交友軟體。(圖/取自PTT)
▲神人鄉民化身老司機，不吝分享他使用過的各種視訊交友軟體。(圖/取自PTT)
這位神人老司機提到像是視訊交友App Facebar，很像成人網站的素人版，蠻多女生在線溫柔陪聊、火辣鹹濕的都有，女生也外表也比較正跟年輕，很適合寂寞社畜下班後上去聊一下；還有另一個視訊交友聊天的App Facechat，他也親身分享自己是無意間發現的，在上面視訊聊天隨便選一個都聊得起來，上面認識的女生，都滿大方聊天的。除了有視訊交友為主的，神人網友也分析了以聲音交友的Wootalk，表示之前使用很容易遇到男生，女生則可能要等比較久，上次還遇到同職業的男性工程師，不小心就一起抱怨了工作。

既然是延伸0204的話題，此名老司機也提到匿名聊天的App Stalk，還說明Stalk其實算視訊交友的始祖，上面女生都很敢玩，如果喜歡重口味、火辣的互動，在Stalk應該可以玩得很開心，但此名網友便說，因為自己沒有這種癖好，所以後來比較少用這個App了。
 

▲神人鄉民化身老司機，分析五大使用過的視訊交友軟體。(圖/取自PTT)
▲神人鄉民化身老司機，分析五大使用過的視訊交友軟體。(圖/取自PTT)
文末這名網友還自嘲自己寫的文是不專業分享文，還提到本來要自己外出買晚餐，結果竟不小心出意外雷殘，為了多做「好事」，便開玩笑表示，自己的分析如果不小心爆文的話，要在西斯版請吃百份雞排，果然釣出不少也有經歷過0204的網友留言「0204記得以前是一分鐘20塊起跳」，以及各式視訊交友軟體的同溫層鄉民，還表示推薦的App都已經下載。只能說雖然0204走入歷史，但新的視訊交友軟體層出不窮，以不同的形式滿足民眾要求，可說成了另類的世代交替。

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