基本工資調不調？勞動部：無委員反對調漲、漲幅Q3敲定

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黃維琛表示，今天會議中，委員就相關數據討論，不管資方、勞方委員都有體會到物價對勞資雙方都很辛苦，所幸物價指數在上半年至今的數據已經緩和下來，因此在基本工資是否調漲，雙方較關注GDP等經濟發展情況，去年下半年至今，外銷數據大家都很清楚，目前是比較困難，但委員也預期有機會反轉，但距離第3季大會還有2至3個月時間，社會情勢變化快速，因此仍待觀察。
至於基本工資要不要調漲，黃維琛說，多數委員沒有反對調漲方向，資方委員這次也沒有明確表達反對調漲，但對於怎麼抓到平衡點，勞資雙方認為還是要在第3季討論，因此今天沒有特別提到調幅，委員們皆認為社會、經濟情勢變化大，調幅要到第3季大會再做討論。
另政院拍板軍公教明年調薪4%，黃維琛說，有資方委員認為，可以比照「軍公教模式」，也就是說「軍公教當年度有調漲，基本工資才跟著調漲」，但勞方認為兩者調幅的目的不同，基本工資是要保障邊際勞工的最低薪資保障，難以比照。
另外，有關《最低工資法》的進度，黃維琛表示，已經提到行政院審查，之前審查過程中聽到外界聲音，現階段正持續蒐集各方意見，也有勞方委員認為，現行沒有《最低工資法》，但基本工資審議在工作小組的架構下，運作有默契與良好互動，不反對先維持現有的討論機制，甚至曾有委員擔憂立法會引起對立，建議先維持現狀。