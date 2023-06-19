熱到會中暑！全台「10縣市」互飆高溫 端午連假雨神回歸
台灣的夏天到了！今（19）日全台各地白天高溫普遍上看攝氏33度以上，花蓮玉里更飆出攝氏37.5度的最高溫，中央氣象局提醒，明後兩天（6月20日至6月21日）情況仍會持續，尤其北北基、花東、彰化以南更是所謂的「熱區」，民眾要留意攝氏36度以上的高溫。端午連假前兩天，天氣轉為不穩定，對流發展旺盛的情況下，午後雷陣雨將再次出現，週末才趨緩，請民眾務必做好防曬，並關注最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，明日全台各地早晚低溫落在攝氏26至27度，白天高溫普遍都有攝氏33至35度，其中北北基、花東、彰化以南受到地形影響，會出現局部攝氏36度甚至以上的高溫，氣象局也已針對明日發布「高溫資訊」。橙色燈號：花蓮縣、臺南市、高雄市、屏東縣。黃色燈號：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、彰化縣、臺東縣。
黃恩鴻提及，氣溫較高、降雨又較少的天氣會維持到週三，週四端午節和週五，由於水氣增加，對流發展變旺盛，午後雷陣雨將再次出現，包括東北部、西半部平地及山區都有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢發生的機率，屆時氣象局也會是情況發布「大雨特報」或「豪雨特報」。
週末兩天風向轉為東南風，午後雷陣雨情況趨緩，各地多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨；此外，在端午連假結束後，菲律賓東方海面至南海這個區域處於「大低壓帶」，下週可能會有熱帶擾動開始發展，是否增強為「熱帶性低氣壓」或「颱風」？情況還不明朗，提醒民眾，夏季的氣候已經開始，請注意自身防曬和可能的颱風動向，氣象局也將持續監測。