特企／響應世界環境日　好神拖綠色品牌月一起做環保

第一重，跟著好神拖開啟你的自綠生活，凡購買好神拖省力雙渦輪旋轉拖把組，隨箱附贈聯名手繪環保餐具。第二重，與zero zero合作「桶桶有效綠 回收好給Z」，將家中舊品進行回收還能獲得等同於現金的Z幣。第三重，滿額抽綠色出行，於任一通路購買好神拖系列單筆滿額788元，即可登錄抽gogoro。
堪稱全台覆蓋率最高的清潔神器「好神拖」，為響應2023世界環境日塑戰速決，發起綠色品牌月，透過環保行動，為環境帶來友善美好。同時也提醒消費者檢查家中舊有水桶因長期使用產生磨損，建議應定期檢查及更換，避免因看不見的刮痕藏汙納垢，導致清潔過程中細菌殘留延伸至家中角落，杜絕髒汙細菌不斷孳生。因此好神拖透過與合作夥伴zero zero開啟「桶桶有效綠 回收好給Z」全循環回收活動，即日起至7月31日，邀請消費者一同實踐環保行動，將家中準備淘汰的舊桶透過免費線上預約回收或至指定實體據點進行舊桶回收，即可獲得等值50元內商品或品牌折價券。不僅讓生命週期完結的產品，透過回收循環讓資源得以繼續利用，也能達到垃圾減量的效果。
同時間好神拖也推出「滿額抽綠色出行」品牌月活動，即日起至8月31日於任一實體賣場或電商網購平台，凡購買好神拖系列商品單筆滿$788元，即可登錄抽gogoro、煙波飯店綠色住宿雙重豪禮。愛護地球從食衣住行開始，汰舊換新為家中提升清潔效率、降低環境細菌汙染的風險，還有機會促進綠色交通。
好神拖除了在打掃時陪伴大家，也鼓勵所有愛用好神拖的消費者跟著好神拖自綠生活節，開始落實減塑，無論是使用環保餐具、搭乘大眾運輸、捐贈不需要的物品、優先選擇綠色商品。邀您用行動一同貼心關懷我們唯一的「地球」。
我是廣告 請繼續往下閱讀