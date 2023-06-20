蔡壁如「藍白合」戰蔡其昌 吳欣盈可望複製「高虹安模式」戰新竹
佈局2024立委選舉，民眾黨預計6月底公布區域立委名單，傳出民眾黨前立委蔡壁如近日勤跑台中，與台中黑派、雲林張家都已見並面交換意見，目前正考慮參選台中市第一選區，若能促成「藍白合」，將挑戰民進黨新潮流派系的立法院副院長蔡其昌；另民眾黨立委、新光金大公主吳欣盈則被看好有機會複製「高虹安模式」，獲黨內徵召出戰新竹市立委。對此，民眾黨回應，待選決會討論通過，再經中央委員會提報後，預計6月30日正式公告。
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國民黨總統參選人侯友宜日前赴雲林跑選務行程時，始終未見到前雲林縣長張榮味、前高雄市長韓國瑜等人現身，遭質疑黨內整合面臨困境。據了解，蔡壁如日前頻走訪台中，在地方上具有相當影響力的台中黑派、雲林縣前縣長張榮味家族都積極爭取與民眾黨合作，與蔡壁如也都已會面、交換意見。
知情人士透露，民眾黨總統參選人柯文哲近來民調穩定上升，蔡壁如到台中地方拜會時，多次被勸進參選台中市第一選區，因蔡擁有全國性知名度，若在該區促成「藍白合」，有機會與地方實力堅強的蔡其昌一拚，而蔡壁如也正慎重考慮。據悉，民眾黨選舉決策委員會今也討論到蔡壁如參選台中第一選區的可能性。
此外，吳欣盈近來則勤跑新竹縣市，16日也陪同黨主席柯文哲拜會新竹市議會，傳出有機會參選新竹縣或新竹市立委。針對新竹市立委選舉，國民黨現任立委鄭正鈐與民眾黨籍新竹市長高虹安關係不錯，但傳出鄭遭檢舉有性平爭議，恐衝擊選情；民進黨徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選、時代力量則派立委邱顯智捲土重來，至於民眾黨，吳欣盈被看好可望複製「高虹安模式」，獲徵召出戰新竹市立委的機會相當大。
對此，民眾黨回應，今天選決會討論通過徵召區域立委名單，要待下一次中央委員會確認、提報後，於6月30日正式公告。
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