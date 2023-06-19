《鬼之執行長》劉奕兒滴酒不沾防撿屍 張立昂最怕收到斷片照
三立、華視八點檔《鬼之執行長》走喜劇路線，其中一場戲劉奕兒酒醉被撿屍，醒來時發現和張立昂在飯店房間。劉奕兒表示自己平時滴酒不沾，因為喝了就會起酒疹，所以很少出現聚會場合，但有看過男、女朋友失控，抱馬桶或躺在路上，「真不好看！」她只能幫忙叫車，張立昂最怕斷片被朋友拍起來，收到醉態糗照。
記者羅凌筠/綜合報導
張立昂記得自己過去年輕時有喝醉酒，最後什麼都不記得，隔天打電話問朋友說發生什麼事，結果收到一堆照片，躺在別人身上睡著，張立昂覺得女生在外面喝酒開心沒問題，開心就好，真的不能喝到記憶都沒有，雖然有些人喝醉很可愛，但還是要適量，笑說：「像我現在自己很節制，因為最怕收到朋友傳來自己的斷片照。」
劇中兩人身穿浴袍，劉奕兒大叫：「你這色狼對我做了什麼？」這場戲就是張立昂對劉奕兒惡整的開始，個性像男生的她，由於什麼都記不得，唯一能做的就是用拳頭保護自己，而展開一場枕頭大戰。
劉奕兒笑說拍這場「打戲」事先還暖身，讓自己的活動力更靈活，心想這次能名正言順開打的機會怎麼能不把握？但說歸說，打的時候還是盡量避開重捶張立昂，還特別挑軟的枕頭，兩人看似激烈，但劉奕兒卻開心的感覺自己像在玩枕頭大戰。張立昂笑說當天在motel拍攝，其實冷氣超冷，兩人最後躲冷氣竟躲到浴缸裡，肩靠肩坐在裡面吃便當。