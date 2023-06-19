監委范巽綠、王幼玲視察台南 肯定黃偉哲施政績效

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下午2人至市府拜會黃偉哲，由市府團隊向監委進行市政簡報。黃偉哲表示，市府過去4年積極落實「撙節優先，開源並濟」的財政紀律與策略，並致力招商引資，新增1,252件投資案，吸引1,652億元投資額，創造4萬1,540個就業機會，透過南科台南園區及沙崙智慧綠能科學城的雙經濟引擎，帶動產業發展；在加工冷鏈、多元內銷、拓展外銷等三箭齊發的策略下，打造「台南」成為世界知名的農產新品牌；而臺南的旅遊觀光產業更是不畏疫情，去(111)年創造旅宿業家數、成長數及住宿率6都三冠王的佳績，年度平均住宿率高達50.39%，為全國第一。另外，市長也感謝市民朋友及金融機構的合作及配合，讓台南在攔阻詐騙的金額及成功率是最高的。
黃偉哲說明，因新北市傳出幼兒園疑似不當餵藥事件延燒，為維護幼兒安全，讓家長安心，台南即日起提供對幼兒服藥有疑慮的家長，免費的自願性篩檢服務。另外，為了孩子的健康著想，只要文件齊備，台南的教保員會繼續接受家長託付幫忙餵藥，不會加入停止餵藥行列。
黃偉哲強調，「永續台南宜居首府」、「活力台南全齡照顧」、「文化台南國際聚焦」、「便捷台南區域平衡」、「富饒台南壯大台灣」，是第2任期的施政主軸，並落實「便捷交通」、「青銀福利」、「清廉勤政」3大施政方向，實踐做得更好，讓市民過得更好的施政願景。