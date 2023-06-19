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雄獅「NextT旅創加速器」啟動 盼開創台灣旅創新能量

▲第二屆雄獅「NextT旅創加速器」啟動，48支入圍團隊齊聚，一起按下台灣鏈結鍵。（圖／雄獅旅創育成公司提供）
▲第二屆雄獅「NextT旅創加速器」啟動，48支入圍團隊齊聚，一起按下台灣鏈結鍵。（圖／雄獅旅創育成公司提供）

記者金武鳯/綜合報導

雄獅集團旗下旅創育成公司籌辦的第二屆「NextT旅創加速器」，日昨正式啟動；48支入圍團隊期待透過跨域與人才協作，開創台灣旅創新能量。啟動式中，集團國際發展暨投資副總王東陽及投資長沈家慶，分享對於旅遊業未來發展觀點，建議業者應將旅遊經營規模化，降低門檻，讓更多人能夠輕易地走向全世界。

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雄獅集團於去年首創旅遊生活產業加速器－【NextT旅創加速器】，第一屆召集超過30個團隊，一同為疫後旅創市場揭開活力序幕。第二屆期望打造一個更開放更全面的鏈結平台，除促進入圍團隊相互合作、學習和商業合作發展外，也透過開放式社群活動，讓非正式入圍團隊的外部產業資源以及夥伴，皆有機會和加速器團隊實際建立合作關係。


▲雄獅集團國際發展暨投資副總Toyo王東陽，期許旅遊業開發全球最美好旅程。（圖／雄獅旅創育成公司提供）
▲雄獅集團國際發展暨投資副總Toyo王東陽，期許旅遊業開發全球最美好旅程。（圖／雄獅旅創育成公司提供）
雄獅集團國際發展暨投資副總Toyo王東陽指出，旅遊業者應維持每天都是假期的心情，不斷推廣全球最美好的旅程，讓人們看到世界的美。此外，更建議旅遊業者應將旅遊經營規模化，降低門檻，讓更多人能夠輕易地走向全世界。

投資長Ryan沈家慶則聚焦於科技和資本力量對旅遊業的影響。他指出，科技在旅遊產業中扮演著重要角色，每10年科技進步一次，加速器可以幫助創業家實現營收成長的目標。他也提到資本的力量可以跨越原本的競爭力，旅遊業者和資本方需進行溝通合作，找到共同目標，並結合資本的力量加速成長。

加速器執行長鄭佑軒表示，科技的快速發展和市場變革對旅遊業帶來了巨大的挑戰，同時也為業者提供了發展的機會。他強調，技術創新、重新定位價值、合作與整合、持續創新學習以及數據分析等策略，均有助於旅遊業者擁抱變革並保持競爭力。

接下來的六個月內，「NextT旅創加速器」48支團隊將建立起社群關係，推動跨領域的合作與分享，透過資本訓練實戰及知識教育賦能與徵才機會，拓展自身能力和團隊合作能力，同時建立有意義的商業關係和合作夥伴關係。

第二屆【NextT旅創加速器】已正式啟動，綜合其亮點包括：制定里程碑方案、團隊分組進行交流和商務合作的小包廂計畫，還有提供知識教育與聯合徵才，最重要的是藉由跨域人才協作，整合帶領「緁出點子」、「豐藝科技」及「夏和光影像」等團隊共同協力執行。最後分別在8月底與11月底分別進行兩階段成果展示，再根據競賽成績，分別頒予創投獎金及代表參與國際論壇機會。

【NextT旅創加速器】官網 >> https://www.next-t-taipei.com/

掌握加速器活動新訊 >> https://www.facebook.com/NextT.Taipei




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