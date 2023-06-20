連王一博都愛不釋手！海倫凱勒有度數太陽眼鏡 寶島眼鏡限時5折
夏天氣候炎熱，讓民眾使用太陽眼鏡的需求提升，出門在外只要有太陽眼鏡在手，不僅可以提升造型時尚度，更能抵抗夏日豔陽。不過太陽眼鏡該如何挑選，其中的「眉角」也不少，造型亮麗吸睛之外，功能性更是民眾看中的要點之一。
生活中心/綜合報導
攤開一整排的太陽眼鏡，許多民眾首重造型時尚。知名眼鏡品牌海倫凱勒，就找來當紅男星王一博當代言人；韓系大框面簡約設計，不僅完全襯出王一博的帥氣風格，大框面更是帶出今夏流行。其次，功能性也是民眾選擇時所考量的之一；在台灣近視人口眾多的環境下，加上艷陽高照的夏日，需要有度數的太陽眼鏡來因應市場需求。海倫凱勒不僅款式時尚、選擇多元，還能專屬客製化有度數的鏡片，讓你可以不受限的適應各種場合需求。
不只這樣，海倫凱勒推出的有度數太陽眼鏡就不同了，有度數太陽眼鏡的鏡片濾強光效果更佳，大大提升了戶外活動時的便利性。另外，太陽眼鏡框面大、包覆性高，騎車能防風砂、異物，將我們的靈魂之窗給保護好。
海倫凱勒太陽眼鏡由原廠工藝訂製，鑽石削邊、精雕切割、鉚釘打孔，完美呈現太陽鏡面原貌；鏡片也是自由曲面製作 ，即使有著高度近視，也不用擔心需要戴上厚重鏡片。海倫凱勒讓鏡片變的美薄輕巧，重量減輕；就連韓版的較平面鏡片也能製作成有度數的墨鏡，給你明星級的時尚品味！現在寶島眼鏡推出5折優惠，讓民眾可以用高CP值的價格，買到兼具時尚與舒適的最佳選擇!今夏就用海倫凱勒太陽眼鏡為炎熱的酷夏提前布署吧。
海倫凱勒有度數太陽鏡鏡框5折，活動詳情請洽全台寶島眼鏡門市
※ 海倫凱勒太陽眼鏡5折優惠(限指定可搭配有度數鏡片之框型)，詳情活動與限制條款，詳見門市公告或洽門市人員，寶島眼鏡保有優惠活動解釋修改權力，活動至112/9/30止。
※ 商品使用前詳閱說明書警語及注意事項。
※ 品名：妥當清矯正鏡片 (未滅菌)，醫療器材商：金可眼鏡實業股份有限公司，經銷商：寶島光學科技股份有限公司。衛部器廣字第11206011號/ 衛部醫器製壹字第009050號