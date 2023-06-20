台灣運彩經銷商抽籤　幸運兒可至少經營10年

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台灣運彩表示，第三屆運動彩券經銷商的佈點將分為33區，從原本第二屆的31區當中將澎湖縣及金門連江縣從原本分區獨立出來，使遴選分區從31個分區擴增為33分區，一般資格的經銷商家數也較第二屆增加25%，其中以桃園市及新竹市的成長比例為最高。
第三屆經銷商遴選合格且須進一步抽籤的申請件數逾1.5萬件，為有效掌握時程，驗籤及抽籤作業分別安排16組與8組工作人員在8個作業區同時進行，每個作業區皆有資誠聯合會計師事務所的會計師全程見證監督，同時還有外部遴選委員的督導以及數十位現場參與抽籤的申請人本人親自的驗籤，全程錄影存證，確保全部的驗籤及抽籤作業在公正人士與民眾的監督下，公正公開地進行。
第二屆運動彩券，在主管機關體育署的指導、發行團隊與經銷商的共同努力經營下，9年多來已累計銷售超過3,800億，挹注國家運動發展基金超過380億，未來10年台灣運彩將持續秉持著「共好」的信念，努力爭取主管機關的支持與經銷商的通力合作，期待能為國家挹注更多的運動發展基金，讓台灣的體育能獲得更多的幫助及發展。
第三屆運動彩券經銷商遴選抽籤結果將在7月3日（一）於台灣運彩公司網站公告，並郵寄中籤暨評定通知單，專業測驗評定的結果將於8月14日（一）起提供查詢，經銷商資格通知單及評定合格證照亦將掛號郵寄給合格者，在台灣運彩官網公布。