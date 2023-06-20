解禁了！國台辦宣布即日起恢復台灣釋迦輸入 果園、包裝廠須註冊
中國在2021年時以多次從台灣輸入的鳳梨釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧等檢疫性有害生物為由暫停輸入。不過國台辦20日宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，但輸中國釋迦「需來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
國台辦發言人朱鳳蓮20日指出，因多次從台灣區輸中國釋迦中檢出大洋臀紋粉蚧等檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險，中國海關自2021年9月20日起暫停台灣釋迦輸入。
朱鳳蓮表示，一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向中國有關方面表達恢復台灣番荔枝（即釋迦）輸入中國的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往中國番荔枝安全，近期台東縣也提供了部分業者的整改情況。
朱鳳蓮指出，在綜合評估相關整改措施上的基礎上，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸中國釋迦需來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。
朱鳳蓮後續強調，「我們秉持兩岸一家親理念，始終尊重、關愛、 造福台灣同胞，我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」