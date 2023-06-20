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爸媽小心！哄睡神器「斜躺搖籃」恐夾手　消保處抽驗不合格率9成

▲有哄睡神器之稱的「斜躺搖籃」，經消保處抽驗市售的10件商品，有9件不合格，家長務必多加留意。（圖／周淑萍攝）
▲有哄睡神器之稱的「斜躺搖籃」，經消保處抽驗市售的10件商品，有9件不合格，家長務必多加留意。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

家有新生兒的爸媽要注意了！哄睡神器之稱「斜躺搖籃」，經過行政院消費者保護處(下稱行政院消保處)於去(111)年10月採樣10件斜躺搖籃進行檢測，今（20）日公布檢驗結果，有9件不符合國家標準、5件違反商品標示法、3件品質不符合。經輔導都已經改善完畢或是下架。其中唯一完全符合規定的為Nuna leaf搖搖椅，是這次檢測的最佳優等生。另外，而在東森購物網購入的KOOMA 5合1 睡箱式搖椅，則是3項都符合規定，民眾需要特別留意。 

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不少家長會購入「斜躺搖籃」，用來哄睡幼兒，有鑑於近年國外發生斜躺搖籃事故，行政院消保處為維護嬰幼兒權益，於實體店面及網路平台隨機購買不同廠牌之市售產品10件檢驗，價格從1980~8600元都有。
 

▲哄睡神器「斜躺搖籃」消保處抽驗10有9件不合格。（圖／周淑萍攝）
▲10件有9件不合格，唯獨Nuna leaf搖搖椅，是這次檢驗中唯一完全符合規定商品。（圖／周淑萍攝）
📍檢測10件商品編號

  1. KOOMA 5合1 睡箱式搖椅-三色可選-粉紅   ，東森購物網Etmall購入，價格3135元。
  2. People Teddy hug Grand Swing+四段折疊沙發搖搖床椅，momo購物網購入，價格5057元。
  3. 荷蘭Nuna leaf 搖搖椅，Pchome線上購物購入，價格6800元。        
  4. Letto手動安撫餐搖椅 ST，CombiHouse購入，價格5040元。
  5. BabyBabe 雙管加寬分段彈搖椅/安撫椅，東森購物網Etmall購入，價格2070元。
  6. Wanya智能電動搖椅，蝦皮購物購入，價格1980元。   
  7. Lamborghini藍寶堅尼兒童安撫搖椅，Yahoo購物中心購入，價格4280元。
  8. iCandy  MiChair嬰兒躺椅，YODEE優迪官網購入，價格7800元。
  9. DiDi  360°電動嬰兒搖椅，DiDi官網購入，價格2380元。     
  10. Bombol 3Dknit 嬰幼兒安撫椅，Momo購物購入，價格8600元。

📍檢測查核結果如下

  1. 未依「電器及電子商品標示基準」標示3件，為編號1、6、9。
  2. 原產地標示不一致1件，為編號7。
  3. 製造日期未完整標示:1件，為編號8。
  4. 國家標準第7節產品資訊，包含產品標示、購買資訊及使用說明書標示不符合共有9件，只有編號3號Nuna leaf 搖搖椅符合，主要缺失態樣為:未標示「適用嬰兒之最大體重」、「本嬰兒斜躺搖籃非供長時間睡眠使用」等。
  5. 品質檢測部分依國家標準進行檢測構造3件不符合，為編號1、4、5，主要缺失為手指陷入、斜躺搖籃滑動量。
     
本次查核結果經提報消費者保護會決議，已經請主管機關經濟部要求婦嬰用品店家及電商平台等主要販售通路，向消費者加強宣導斜躺搖籃之正確使用方式外，並將國家標準應永久標示事項，列入日後重點查核項目不定期進行抽查。　

此外，「斜躺搖籃」商品已於去(111)年11月1日列入應施檢驗品目，並應永久標示適用嬰兒最大體重(如6kg或9kg)、「本嬰兒斜躺搖籃非供睡眠使用」、「勿單獨留下嬰兒無人照顧」等警語，因本商品的限重與使用方式，對嬰幼兒之人身安全極其重要。
 

▲哄睡神器「斜躺搖籃」消保處抽驗10有9件不合格。（圖／周淑萍攝）
▲於東森購物網Etmall購入的KOOMA 5合1 睡箱式搖椅，有三項都不合格。（圖／周淑萍攝）


📍購買或使用斜躺搖籃時注意事項：

  • 選購時留意製造日期，去(111)年11月1日列檢後製造之斜躺搖籃會貼有商品檢驗標識，品質才是有經過政府把關。    
  • 使用時注意商品限重，避免發生使嬰幼兒傾倒的風險。
  • 「斜躺搖籃」商品係供照顧或安撫無法自行坐立嬰兒之嬰幼兒照護用品，並不適合提供嬰兒睡眠使用。如嬰兒於「斜躺搖籃」中入睡後，應立即轉移到具有堅固、平坦表面的安全睡眠環境 (如：嬰兒床)，讓嬰兒應保持以仰臥姿勢睡覺。
對此消保官王德明鄭重提醒：「斜躺搖籃被稱為哄睡神器，但不是床，不應該把孩子放在裡面睡覺。」同時，於去年檢測市售10件斜躺搖籃，經濟部中部辦公室(簡稱經濟部中辦)針對前開違反商品標示法業者，已督促地方政府依法妥處；而經濟部標準檢驗局(簡稱標準局)針對品質檢測或標示產品資訊未符合前開國家標準業者，已輔導改善完畢。
 

▲哄睡神器「斜躺搖籃」消保處抽驗10有9件不合格。（圖／周淑萍攝）
▲本次檢驗最高價的為Bombol 3Dknit 嬰幼兒安撫椅於Momo購物網用8600元購入，有標示不符的情況，已輔導改善完畢。（圖／周淑萍攝）

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