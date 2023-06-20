爸媽小心！哄睡神器「斜躺搖籃」恐夾手　消保處抽驗不合格率9成

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📍檢測10件商品編號
- KOOMA 5合1 睡箱式搖椅-三色可選-粉紅 ，東森購物網Etmall購入，價格3135元。
- People Teddy hug Grand Swing+四段折疊沙發搖搖床椅，momo購物網購入，價格5057元。
- 荷蘭Nuna leaf 搖搖椅，Pchome線上購物購入，價格6800元。
- Letto手動安撫餐搖椅 ST，CombiHouse購入，價格5040元。
- BabyBabe 雙管加寬分段彈搖椅/安撫椅，東森購物網Etmall購入，價格2070元。
- Wanya智能電動搖椅，蝦皮購物購入，價格1980元。
- Lamborghini藍寶堅尼兒童安撫搖椅，Yahoo購物中心購入，價格4280元。
- iCandy MiChair嬰兒躺椅，YODEE優迪官網購入，價格7800元。
- DiDi 360°電動嬰兒搖椅，DiDi官網購入，價格2380元。
- Bombol 3Dknit 嬰幼兒安撫椅，Momo購物購入，價格8600元。
📍檢測查核結果如下
- 未依「電器及電子商品標示基準」標示3件，為編號1、6、9。
- 原產地標示不一致1件，為編號7。
- 製造日期未完整標示:1件，為編號8。
- 國家標準第7節產品資訊，包含產品標示、購買資訊及使用說明書標示不符合共有9件，只有編號3號Nuna leaf 搖搖椅符合，主要缺失態樣為:未標示「適用嬰兒之最大體重」、「本嬰兒斜躺搖籃非供長時間睡眠使用」等。
- 品質檢測部分依國家標準進行檢測構造3件不符合，為編號1、4、5，主要缺失為手指陷入、斜躺搖籃滑動量。
此外，「斜躺搖籃」商品已於去(111)年11月1日列入應施檢驗品目，並應永久標示適用嬰兒最大體重(如6kg或9kg)、「本嬰兒斜躺搖籃非供睡眠使用」、「勿單獨留下嬰兒無人照顧」等警語，因本商品的限重與使用方式，對嬰幼兒之人身安全極其重要。
📍購買或使用斜躺搖籃時注意事項：
- 選購時留意製造日期，去(111)年11月1日列檢後製造之斜躺搖籃會貼有商品檢驗標識，品質才是有經過政府把關。
- 使用時注意商品限重，避免發生使嬰幼兒傾倒的風險。
- 「斜躺搖籃」商品係供照顧或安撫無法自行坐立嬰兒之嬰幼兒照護用品，並不適合提供嬰兒睡眠使用。如嬰兒於「斜躺搖籃」中入睡後，應立即轉移到具有堅固、平坦表面的安全睡眠環境 (如：嬰兒床)，讓嬰兒應保持以仰臥姿勢睡覺。