北京清大校務基金為台大8倍　大學校長喊鬆綁學雜費政策

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他直言，不只台大，國內大學的整體經費太低，政府挹注高教經費，與其他國家相比，還有很大差距，台大校務經費中約20幾億元來自學雜費收入，占1/10左右，其他學校應該也類似，希望學雜費能有所調漲，讓學校多做一點事、提升教學品質。
陳文章說，學雜費是學校重要收入，但多年來未調漲、要調漲也不容易，但對於學雜費調漲有兩點建議，一是根據當年經濟情勢，若整體經濟成長往上爬，教師薪資、聘僱人員、學校各項業務支出會提高，學雜費沒調漲的話，學校經營會很困難；二是調漲的同時要照顧到弱勢，希望政府可以考量讓大學調漲學雜費。
私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，樂見補助政策，有助減輕學生經濟壓力，讓學生就興趣選擇學校，而非為了上公立放棄興趣，並強調，私校教育品質沒比公立差，教師也很認真教學，教育部補助私大生學雜費，對教師認真教學也有幫助。
何明果說，但如果能有更多經費挹注學校會更好，畢竟此舉只補助到學生，私校經營在學雜費長期凍漲之下，非常辛苦，還是需要政府經費的挹注，來提升教學品質，因此私立大學校院協進會還是會繼續努力，爭取鬆綁學雜費政策。
何明果說，私校經營壓力大，上一次電費調漲15%，各校就吃不消了，像現在將進入夏天用電尖峰期，大同大學以往暑假課程從9點上到17點，現在改到8點上到4點，就為了躲過那1小時尖峰用電，錙銖必較到這種地步。教育部日前公告112學年學雜費收費基準調幅為0.53%，漲幅過低，「一個漢堡、一杯咖啡的錢而已，真的沒必要調」。
何明果認為，學費不能調漲、再加上通貨膨脹，私校只能想辦法增加經費來源與管道，目前看來，政府想用補助達到高教公共化目的，而不是由調漲學費來做，但各校還是想取得自己學費的主導性。
另外，對於私大生學費補助政策，台灣青年民主協會指出，教育部方案僅提到補貼「至少2萬5000元」，實際補貼金額是多少，因大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免的計算標準，避免齊頭式平等。教育部將以「直接減免」方式，建議明年上路前，充分與各私立大學註冊組溝通，將減免額度列於註冊繳費單等方式完整告知學生，以避免爭議。
全國私校工會說，私校長期處於不合理的辦學環境，若政府法令和制度不調整，私校恐將退場殆盡，其中2項重要關鍵制度是政府長期凍漲大學學費，以及政府創造公私大學不公平競爭環境，代價就是犠牲私校學生受教品質、教職員工作權益。因此工會一直呼籲政府有所作為，應建立學費彈性調整機制，或政府大量投入經費補助私校學生。
私校工會認為，教育部此時宣布該政策，對瀕死的私校教育打了一劑強心針，將有效提升私立大學競爭力，縮減公私立大學不公平競爭情形，也會減緩私校退場壓力，尤其讓80%就讀私立大學的弱勢家庭學生受惠，是值得肯定的政策調整；希望這只是改革的開端，後續仍要對高教及私校教育改革提出前瞻性藍圖，如取消對私校捐助的不公平稅制，才能讓私立大學有機會成為一流大學。