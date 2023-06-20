啦啦隊女神組團應援周天成！網戀愛直呼「想打羽毛球了」
台灣職棒、職籃等運動賽事相當受到關注，每每有台灣選手征戰賽事全民也都會集氣加油，團結又溫暖的風情讓不少外國人大讚，除此之外，台灣的啦啦隊文化也成為焦點，尤其是棒球經典賽後，不少國外球迷大大感受到台灣運動賽事的熱血魅力。台灣職棒有峮峮、林襄、李多慧等女神，職籃也有「Formosa Sexy」和美式火辣啦啦隊「LuxyGirls」，現在台灣職業羽球也出現啦啦隊應援！雖然不是正式組團，但多位啦啦隊正妹紛紛在網上打卡應援「羽球一哥」周天成，也為所有即將征戰2023台北羽球公開賽的台灣羽球好手加油。
生活中心/綜合報導
YONEX 2023台北羽球公開賽即將於6月20日至25日開戰，這屆參賽陣容堅強，熱潮前所未見，包括來自馬來西亞、印度、韓國、日本、泰國、印尼等24個國家約有282名選手報名參賽，而台灣地主隊將由台灣球后戴資穎和一哥周天成領軍，全力捍衛主場。戴資穎、周天成及奧運金牌李洋、王齊麟等人為此熱情喊話「為我們加油！一起為中華隊加油」！
來自不同啦啦隊的成員Amber倩宇、游敏Umia、小綠 Vina、游游Mita、陳沁枟/穎兒等也在IG打卡為周天成加油，不忘拿出周天成代言的「鎂日補給」鹼性水合照，甜喊「支持小天！也為台北羽球公開賽加油」，更換上羽球運動裝以行動支持，讓網友戀愛直呼「想打羽毛球了」、「水看起來都變好喝」。
羽球一哥周天成最近的表現被媒體譽為「沙場老將不斷進化」，今年33歲的他面對年輕的後起之秀，還是能在高度競爭的男子羽壇佔有一席之地，他更即將在台北羽球公開賽挑戰男單史無前例的3連霸及第5冠，運動生涯才正要發光。
以羽球運動來說，選手過了而立之年就算高齡，但周天成還是長期都保持出色的身體狀態，除了規律訓練強化，他在飲食選擇上也相當慎重，會食用無麩質飲食改善自己的體質，並盡量少油少鹽，特別的是他連喝水都嚴謹，透露喝水會特別選擇含有鎂的成分，嘗試過悅氏「鎂日補給」鹼性水後便直言自己「不能沒有鎂」，改善他以往嘗試鎂錠劑造成腹脹的狀況，現在喝「鎂日補給」不僅對腸胃道溫和，還幫助他睡眠和放鬆，讓他更能專注在賽場上，持續挑戰自我。