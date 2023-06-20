《閃電俠》全台首周票房破5600萬 創導演安迪馬希提在台生涯新高
DC年度大片《閃電俠》全台首周票房破5600萬，不僅創下導演安迪馬希提在台生涯票房新高，甚至超越《蝙蝠俠》全台首周開片票房。不少觀眾看過後激動表示：「有笑有哭也眼冒愛心」、「超少女又帥又美」、「超級無敵好看，好看到想二刷！」
記者黃雅琪/綜合報導
對導演安迪馬希提來說，能把《閃電俠》搬上大銀幕是個美麗的挑戰，彷彿踏上一場返回童年常看漫畫的旅程。他認為：「重點是要在這部大型動作冒險片的外殼下，傳遞故事裡純粹的情感核心。故事的基本概念十分感人，描述一個孩子與他母親之間的深厚關係，但若是少了這種情感基底，是不可能建立出故事中的其他面向。這是我在每部電影裡找尋和看重的元素，我只想拍出這種電影。這個故事具有很美的情感核心，強烈到足以產生一場多面向的冒險。」
在《閃電俠》片中，貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人，儘管他可能找錯了人。《閃電俠》全台熱映中。